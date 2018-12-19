Глава Перми переводит департамент дорог и транспорта в блок к социальному заму

16:44 | 20.12.2018

С учетом высокой социальной значимости транспортной реформы, с 1 января 2019 года департамент дорог и транспорта переходит под кураторство замглавы администрации Перми Людмилы Гаджиевой.



– Общественный транспорт – это, прежде всего, социальная услуга. Учитывая качественные преобразования отрасли образования как в системе управления, так и в материально-технической базе, которые были проведены под руководством Людмилы Анатольевны и дали весомые результаты: построенные школы, например «Мастерград», «Город дорог», новые корпуса школ № 59 и № 42, детские сады, такие как «Конструктор успеха», «Эрудит», достижения пермских школьников на всероссийских и международных олимпиадах, ее колоссальный межведомственный опыт, я считаю, что она может применить аналогичный подход в отрасли пассажирских перевозок, где целью всех изменений является ориентация на потребности человека, – прокомментировал Дмитрий Самойлов.



Глава Перми обозначил ключевые направления при переходе к новой транспортной модели в 2019 году. Обязательно должны быть выполнены работы по составлению и утверждению новой маршрутной сети, должна быть разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города, разработано новое тарифное меню, проведена закупка нового подвижного состава.



При переходе к реализации новой транспортной модели необходим комплексный подход. В связи с этим глава города поставил задачу создать постоянно действующую рабочую группу, цель которой – создание дорожной карты перехода к работе на новую транспортную модель. Рабочая группа проведет аудит отрасли пассажирских перевозок, проверит финансовое положение МУП «Пермгорэлектротранс». В нее войдут представители контрольно-аналитического департамента, правового управления, департамента финансов администрации Перми, предложение войти в состав рабочей группы будет сделано председателю комитета по городскому хозяйству гордумы Вячеславу Григорьеву. Проектный офис рабочей группы возглавит начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис.