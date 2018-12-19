Родственникам прикамца, погибшего на войне, вернули его медаль

16:24 | 20.12.2018

20 декабря родственникам погибшего на войне уроженца Пермского края была вручена найденная медаль «За отвагу».



При проведении поисковой экспедиции на территории с. Ивановка Харьковской области была обнаружена медаль «За отвагу». С помощью архивных документов удалось установить, что медаль принадлежит Кожевникову Николаю Ивановичу 1921 года рождения, уроженцу д. Сосновка Оханского района Пермского края, который погиб от ран в 1944 году и похоронен в братской могиле в с. Карповка Чудновского района Житомирской области.



Как следует из наградного листа, медаль «За отвагу» герой получил за обеспечение выхода своих подразделений из окружения. Николай Иванович в ходе боевого столкновения на хуторе Рыбаканово сдерживал пулеметным огнем правый фланг противника до подхода подкрепления.



Медаль родственникам погибшего солдата вручил депутат Законодательного собрания Герой России Сергей Яшкин. Будучи руководителем парламентской рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания, он особо отметил необходимость сохранения памяти о Великой Отечественной войне для молодого поколения. «Благодаря поисковым организациям сохраняется память народа и открытие новых страниц в истории», – отметил депутат.