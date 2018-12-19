Пермский аэропорт подвел итоги года и наметил планы

13:57 | 20.12.2018

В 2019 году в Пермском крае планируется осуществлять авиаперевозки на условиях предоставления субсидий из краевой казны.



В 2018 году продолжилась реализация проекта по организации пассажирских авиационных перевозок в межрегиональном сообщении на условиях предоставления субсидии из бюджета Пермского края. Договоры с авиакомпаниями были заключены на перелеты по маршрутам Пермь – Казань, Пермь – Самара, Пермь – Краснодар, Пермь – Нижний Новгород, Пермь – Новосибирск, Пермь – Когалым, Пермь – Калининград.



На 2019 год субсидии на осуществление перевозок воздушным транспортом в бюджете Пермского края запланированы на уровне 2018 г. (87,6 млн руб.).



В 2019 г. планируется продолжить субсидировать рейсы в Новосибирск, Краснодар, Казань, Самару, Калининград, Нижний Новгород, Сургут (при условии выполнения авиакомпанией регулярного рейса на Когалым). Окончательный перечень маршрутов пока не утвержден.



Всего с территории Пермского края в 2018 году осуществляются полеты по 42 направлениям: 17 международных, 25 региональных.



За 11 месяцев 2018 года услугами международного аэропорта «Пермь» (Большое Савино) воспользовались 1 412 890 чел. (рост на 14,0 %), в том числе пассажиропоток:



внутренних авиалиний достиг отметки в 1 174 960 чел. и вырос на 13,0 %,



международных авиалиний достиг отметки в 237 930 чел. и вырос на 27,0 %,



транзитных пассажиров – 4 990 чел.



В 2019 году прогнозируется увеличение пассажиропотока до 1,7 млн пассажиров. Увеличение планируется за счет:



Московское направление – увеличение частоты полетов до 12 рейсов ежедневно с весенне-летнего сезона;



Санкт-Петербург – увеличение частоты полетов до 12 рейсов еженедельно с летнего сезона за счет ввода дополнительно 2 рейсов в неделю авиакомпанией S7 Airlines, привлечения авиакомпании «Победа» на направление. В 2018 г. с 01.05 до 30.10 выполнялось 10 частот, с 01.11 – 9 частот;



Новосибирск – увеличение частоты и программы полетов по региональным направлениям до 4 рейсов в неделю с IV квартала;



южные направления – выполнение полетов в Сочи и Минеральные Воды на круглогодичной основе авиакомпанией «Победа», а также по направлению Краснодар авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» и увеличение частоты полетов в южные города России другими перевозчиками в летний период;



Калининград, Когалым, Сургут и другие направления – на круглогодичной основе.



Как отметил министр транспорта Николай Уханов, в настоящее время ведется работа по расширению географии полетов на международных направлениях. Так, планируется выполнение полетов в Грузию (Тбилиси) на круглогодичной основе авиакомпанией «Победа», привлечение авиакомпаний на направления Ереван, Астана, Худжанд; увеличение чартерных программ в зимний и летний сезон – Турция, Греция, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам. Кроме того, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании «ЮВТ АЭРО» допуск к полетам по маршруту Пермь – Ереван. Перевозчик вправе совершать полеты в Армению три раза в неделю. Планируется, что полеты начнут осуществляться в апреле будущего года.