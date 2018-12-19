В Перми вручили 40 наград работникам медсанчасти № 9

13:16 | 20.12.2018

19 декабря в Перми отпраздновали 60-летие медсанчасти № 9 им. Тверье. На торжественном мероприятии работникам медсанчасти вручили награды губернатор Пермского края Максим Решетников, заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина, и. о. министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, глава города Перми Дмитрий Самойлов и главный врач МСЧ № 9 Валерий Блинов. Всего было вручено 40 наград.



В своем поздравлении глава региона отметил, что сегодня «девятка» – одно из самых крупных медицинских учреждений краевой столицы, здесь работает порядка тысячи человек. Почти все отделения МСЧ № 9 работают в режиме оказания экстренной помощи. «Ежегодно сотрудники медсанчасти принимают более 42 тысяч пациентов, проводят более 15 тысяч операций. Медучреждение активно увеличивает объемы высокотехнологичной помощи – в последние годы их число более 500. Роддом больницы работает наравне с краевым перинатальным центром. Практически каждый шестой малыш в Пермском крае появляется на свет в стенах именно МСЧ № 9, – отметил губернатор. – Эти показатели говорят о вашем профессионализме и вашей самоотдаче, потому что пациентов в самых сложных состояниях всегда везут к вам в «девятку».



Зампред правительства Татьяна Абдуллина подчеркнула, что одним из главных достижений медучреждения за 60 лет являются несколько поколений профессионалов, которые спасали жизни наших земляков.



И. о. министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова подчеркнула, что с 1 января 2019 года будет открыта новая страница в истории медсанчасти. После объединения с Городской клинической больницей № 1 медучреждение станет Городской клинической больницей им. Тверье.



Глава Прикамья вручил благодарственные письма 5 работникам МСЧ № 9: врачу – акушеру-гинекологу Любови Анхинович, врачу-рентгенологу высшей квалификационной категории Галине Лапшиной, старшей медицинской сестре Татьяне Масловой, старшей операционной сестре Галине Сидоровой и врачу высшей категории по специальности «травматология и ортопедия», кандидату медицинских наук, заслуженному врачу РФ Владимиру Скрябину.



Напомним, в регионе увеличивается поддержка на модернизацию материально-технической базы, в том числе оборудования: в этом году направлено 42,3 млн рублей, для сравнения: в 2017 г. – 26,1 млн руб.



В январе состоится объединение «девятки» и Городской клинической больницы № 1 в Городскую клиническую больницу им. Тверье. В новой больнице будут дополнительно развернуты отделения нейрохирургии и сестринского ухода. В этом году принято решение о строительстве нового хирургического корпуса на 380 мест. Планируется, что строительство корпуса будет завершено в 2022 году. Это позволит разгрузить и сотрудников медучреждений.