Подвижной состав пермских трамваев совершенствуется

13:06 | 20.12.2018

Напомним, в 2018 году МУП «Пермгорэлектротранс» тестировало новые трамвай и электробус. Также модернизировался уже имеющийся подвижной состав.



Так, МУП «Пермгорэлектротранс» оборудовало бамперы вагонов моделей 71-623 специальным крепежом, позволяющим сцеплять вагоны в случае неполадок, не дожидаясь аварийной бригады. Таким образом, время простоя сократилось с 40-60 минут до 15 минут в среднем. Специалисты трамвайного депо также в этом году освоили технологию ремонта датчиков скорости вагонов моделей 71-623, что также позволяет снизить время простоев по технеисправности. Кроме того, в целях поддержания чистоты трамвайных вагонов на крышах моделей 71-608 были установлены специальные защитные водоотводы, благодаря которым грязь не стекает на окна и двери.



В этом году предприятие тестирует видеокамеры и экраны в салонах электротранспорта, а также безналичную оплату проезда по бесконтактным картам и электронным устройствам. Реализация пилотных проектов продолжится и в следующем году.



Тестирование нового подвижного состава показало, что технические характеристики транспортных средств соответствуют заявленным производителями. Также производителям переданы отзывы пермяков о новом подвижном составе.