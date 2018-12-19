Начальником департамента ЖКХ Перми назначен Александр Власов

12:46 | 20.12.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал соответствующее распоряжение.



Александр Власов уже приступил к исполнению своих обязанностей. Ранее он занимал должность первого заместителя главы администрации Ленинского района Перми.