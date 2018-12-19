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Пермь: новости дня


 

12:06 | 20.12.2018

В новогодние праздники работа объектов транспортной инфраструктуры Пермского края будет взята под особый контроль

На заседании правительства губернатор Максим Решетников поручил министру транспорта Николаю Уханову взять под жесткий контроль работу всех краевых объектов транспортной инфраструктуры. Не допустить срыва графиков движения, обеспечить безопасность пассажиров, оказывать содействие в перемещении граждан по территории края на общественном, железнодорожном транспорте, а также в авиаперелетах.

На период новогодних и рождественских праздников международный аэропорт «Пермь» будет работать в штатном режиме. Информация о расписании полетов в данное время также будет доступна на официальном сайте aviaperm.ru. Контактный телефон диспетчерской службы МАП: +7 (342) 299-15-80.

По сообщению АО «Пермская пригородная компания», график движения пригородных поездов в новогодние праздники не меняется, движение по действующему расписанию. Контактные телефоны: +7 (342) 237-10-00, +7 342 230-25-67, сайт: ppk59.ru.

Режим работы на железнодорожных вокзалах на ст. Пермь-2, ст. Пермь-1 останется без изменения. Справочная ж/д вокзала: +7 (342) 219-29-57, 244-89-60, дежурный: +7 (342) 219-24-41

В период предпраздничных и праздничных дней на Пермском автовокзале будет изменено расписание с учетом изменения пассажиропотока по всем направлениям движения пассажирского транспорта на территории Пермского края. Информация об изменениях в расписании заблаговременно размещается на автовокзалах, автостанциях и кассовых пунктах, находящихся в хозяйственном ведении ПКГУП «Автовокзал», а также на сайте предприятия. Телефон: +7 342 236-46-64, +7 342 233-42-08; сайт: avperm.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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