«Горьковка» приглашает пермяков на Рождественский базар

12:03 | 20.12.2018

23 декабря с 11:00 до 16:00 в библиотеке Горького пройдет Рождественский базар.



Гости познакомятся с традициями празднования Рождества в разных странах, споют популярные рождественские песни, смогут смастерить елочные игрушки, пройтись по библиотеке с Гарри Поттером, посмотреть фильм-сказку, приобрести подарки, сделать селфи у ретроелки, обменяться книгами. На базаре состоятся благотворительная ярмарка и лотерея. Все собранные средства будут перечислены в помощь двум молодым пермякам с тяжелыми заболеваниями.



Программа Рождественского базара



Квест по библиотеке «Рождество с Гарри Поттером» в 11:00 и 14:00 (сбор на 1-м этаже), регистрация до 22.12 по тел. 236-24-10, deutscherlesesaal-perm@yandex.ru.



Мастер-класс «Открытка, ёлочная игрушка из бумаги» 11:00–12:00.



Мастер-классы «Игрушка из фетра» в 12:00, в 12:30 и 14:00 (регистрация до 22.12 по тел. 236-24-10, deutscherlesesaal-perm@yandex.ru).



Караоке под живой аккомпанемент «Рождественские мелодии» 13:00–14:00.



Рождество в странах Европы и США (игра, викторина) 13:00–14:00.



Польское Рождество: традиции, песни, рецепты и пожелания – 15:00.



Встреча со студенткой Ягеллонского университета (г. Краков) О. Худзинской – 15:45.



Фильм-сказка «Петерсен и Финдус» (на русском языке) 15:00–16:30.



Акция «Книга – лучший подарок!» – 14:30 (для участия принести новую (или в хорошем состоянии) красиво упакованную книгу стоимостью около 300 руб. на русском, немецком или английском языке и забрать себе другую книгу в подарок. Книги принимают в Немецком читальном зале до 14:00 23.12).



Ретроёлка и выставка новогодних приглашений.



Ярмарка (hand-made, книги).



Детская зона (раскраски, игры, мультфильмы).



Благотворительная ярмарка (открытки, елочные украшения, выпечка) и благотворительная лотерея. Собранные средства пойдут в помощь двум молодым пермякам с тяжелыми заболеваниями (Кирилл Гагаринов, 2000 г. р., диагноз: детский церебральный паралич, спастический тетрапарез; Юлия Бараускайте, 1994 г. р., диагноз: синдром Тони Дебре Фанкони – фосфат-диабет, «хрустальный человек»).



Конкурс селфи (фотографии, сделанные на базаре, выкладываются на страничке в «ВК», Instagram c хештегом #weihnachtenperm, авторы самых креативных фото получат подарки, подведение итогов 14 января 2019 г.).