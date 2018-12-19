В Прикамье активно аннулируют лицензии управляющих компаний

11:57 | 20.12.2018

С целью исключения из правового поля управляющих организаций, которые фактически не осуществляют лицензируемую предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, Инспекцией государственного жилищного надзора Пермского края ведется активная работа по аннулированию лицензий.



Только 18 декабря 2018 года по искам Инспекции вступило в законную силу 13 решений Арбитражного суда Пермского края об аннулировании лицензий в связи с отсутствием в реестре лицензий Пермского края сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат.



По словам начальника Инспекции Александра Евсюкова, те управляющие компании, которые нарушают права граждан, должны быть наказаны по всей строгости закона.



Стоит отметить, что с начала активной работы Инспекции, направленной на наведение порядка в сфере ЖКХ и на стремление заставить управляющие компании привести свою деятельность в соответствие закону, а также на недопущение клонирования управляющих компаний, прекращено действие 143 лицензий.