В Перми определили победителей городского спринта «Елки. Пермский период»

18:31 | 19.12.2018

Впервые в городе на эспланаде состоялись лыжные забеги профессиональных спортсменов и любителей.



Так, среди профессиональных спортсменов участниками лыжного спринта стали олимпийские чемпионы Никита Крюков, Евгений Дементьев и бронзовый призер Игр в Ванкувере пермяк Николай Морилов. Победителями в спринте стали Ольга Царева из Республики Коми и Артур Петров из Югры.



На пресс-конференции участники поделились впечатлением об уровне подготовки соревнований и трассы. Никита Крюков сравнил пермский спринт, который проходил в самом сердце города, со стартами в Милане. По его словам, в других регионах нашей страны он такого рода соревнований не встречал.



– Сегодня трасса была идеальной для городского формата, она была чистая, лыжи остались целы. Хотелось бы поблагодарить организаторов за подготовку трассы, они постарались и сделали полноценный лыжный круг, – отметил Николай Морилов.



Спортсмены отметили, что спринт удачно вписался в график между II этапом Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом и Кубком Восточной Европы по лыжным гонкам.



Сразу после профессионалов на трассу вышли финалисты отборочных этапов городского спринта, который прошел 15 декабря на лыжной базе «Прикамье». Тогда из 542 участников в следующий этап вышло 60 спортсменов.



Открыла эту часть соревнований заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.



– Мы с вами бегаем марафоны, занимаемся скандинавской ходьбой, теперь начали бегать лыжный спринт в центре города. Сегодня у нас до самой ночи будут проходить зажигательные финалы тех, кто прошел отборочные этапы в субботу. Я благодарю наши предприятия, вузы, спортсменов за то, что откликнулись принять участие в командной эстафете, – обратилась к присутствующим Людмила Гаджиева и вручила от лица главы Перми Дмитрия Самойлова благодарности спонсорам и организаторам.



Также замглавы администрации Перми отметила, что задача городских властей – делать все, чтобы пермяки приобщались к здоровому образу жизни.



По итогам зрелищной схватки были определены победители и призеры в пяти возрастных категориях. За первое место награда составила 10 тысяч рублей, за второе – 7 тысяч рублей, за третье – 5 тысяч рублей.



В эстафете, где приняли участие 12 команд по четыре человека, места распределились следующим образом: первое место заняла команда предприятия «ЛУКОЙЛ», второе место – фитнес-центр «Колизей», третье место заняла команда предприятия НПО «Искра». Приз в командной эстафете составил 20 тысяч рублей за первое место, 15 тысяч рублей – за второе и 10 тысяч рублей – за третье.



Отметим, что мероприятие прошло в Перми впервые и вполне может стать традиционным спортивным событием.