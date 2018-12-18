Пермские предприниматели смогут открывать расчетные счета через МФЦ

17:55 | 19.12.2018

Нововведение избавит бизнес от лишних действий – теперь все можно сделать в МФЦ: и заявку на регистрацию юридического лица подать, и счет в банке открыть.



Краевой многофункциональный центр подписал соглашение с ПАО «Сбербанк», в рамках которого специалисты МФЦ могут принимать заявления от представителей бизнеса на открытие расчетных счетов. Для получения услуги предпринимателю необходимо предоставить только паспорт. Сотрудник центра примет заявление и направит его в банк, а тот уже откроет расчетный счет.



Стоит отметить, что на территории Пермского края создана система комплексного оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства через многофункциональные центры. В настоящий момент около 20 % заявителей центров «Мои документы» – представители бизнес-сообщества. И эта цифра постоянно увеличивается. По предварительным итогам, в 2018 году региональные МФЦ оказали более 245,6 тысячи услуг субъектам МСП. Для сравнения: за аналогичный период 2017 года принято 193,6 тысячи пакетов документов (рост на 27,5 %). Чаще всего представители бизнес-сообщества обращаются в МФЦ за оформлением недвижимости – в текущем году принято 188 957 обращений (в прошлом году – 158 457), государственной регистрацией в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя – количество таких заявлений выросло на 19,4 % (принято 6926 пакетов документов).



– Помимо государственных и муниципальных услуг, в формате «одного окна» МФЦ предоставляют услуги организаций инфраструктуры поддержки: услуги Корпорации МСП, кредитных и ресурсоснабжающих организаций. Это позволяет субъектам предпринимательства существенно экономить время, что особенно важно при современном динамичном ритме жизни, – говорит руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.



Напомним, на территории Прикамья в 53 филиалах МФЦ функционируют более 100 специализированных окон для бизнеса. В 2018 году в ряде банков, а также на площадках иных коммерческих организаций (в частности, агентств недвижимости) были созданы дополнительные окна обслуживания юридических лиц. До конца декабря еще один офис МФЦ появится на базе АН «Перспектива» по адресу: ул. Ленина, 92. Здесь планируется организовать три окна для бизнеса.