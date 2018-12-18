Все новогодние развлечения Перми – в интерактивной афише

16:59 | 19.12.2018

На сайте администрации города размещена интерактивная «Афиша новогодних мероприятий» (gorodperm.ru/afisha2019).



Узнать информацию обо всех основных новогодних развлечениях пермяки могут в одном месте. Карта мероприятий на предпраздничные дни и каникулы включает в себя несколько тематических разделов.



Так, в отдельный раздел выделена тема «Новогодняя ночь» – зайдя в него, горожане могут выбрать наиболее близкое и интересное для них место общественных гуляний в праздничную ночь. Для любителей активного отдыха подготовлен раздел «Катки», где можно выбрать ближайший в зависимости от района. Для любителей искусства созданы разделы «Музеи и выставки», «Спектакли и концерты». Для тех, кто захочет изготовить что-нибудь своими руками или приобрести готовые новогодние подарки, декор или продукты, работает раздел «Мастер-классы и ярмарки».



Кроме того, в афише представлены такие разделы, как «Новогодние елки», «Ледовые городки», «Парки», где можно выбрать развлечение на свой вкус. Новые разделы афиши этого года – «Световое шоу на набережной» и «Фестивальный дом».



Афиша будет дополняться новыми мероприятиями.