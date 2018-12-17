Безопасность на объектах ЖКХ в Прикамье обеспечат более 2 тысяч человек

16:50 | 19.12.2018

19 декабря на заседании правительства Пермского края обсудили готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к новогодним праздникам.



И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александр Шицын отметил, что для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ региона возможно задействовать более 2 тысяч работников и более 780 единиц техники. В муниципальных образованиях края организована круглосуточная работа 365 дежурных аварийно-восстановительных бригад, обеспечена готовность аварийно-спасательных служб и служб экстренного реагирования. Предусмотрен резерв для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.



По словам главы ведомства, во всех 47 муниципальных образованиях края круглосуточно функционируют единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов и городских округов (ЕДДС).



Губернатор Максим Решетников обозначил необходимость постоянного контроля за ситуацией в ЖКХ в предпраздничные и праздничные дни. Важно предотвратить чрезвычайные ситуации и, в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО, следить за своевременностью вывоза твердых коммунальных отходов.



По словам руководителя РСТ Антона Удальева, в новогодние праздники вывоз ТКО на территории Пермского края будет осуществляться в штатном режиме.



В период праздников с 30 декабря по 8 января на территории Пермского края будет создан оперативный штаб по вопросам вывоза ТКО. Жители Прикамья могут сообщить о проблемах с вывозом ТКО по телефону 236-90-55, а также на адрес электронной почты info@te.permkrai.ru.



Кроме этого, информация о несвоевременном вывозе ТКО может быть принята ЕДДС, органами местного самоуправления по телефонам, определенным непосредственно в территориях.