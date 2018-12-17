Отключение аналогового телесигнала не коснется жителей Пермского края в новогодние каникулы

16:18 | 19.12.2018

Второй мультиплекс в Пермском крае запустят до конца 2018 года. При этом отключение аналогового сигнала запланировано в июне 2019 года, сообщает министерство информационного развития и связи Пермского края. Таким образом, в новогодние праздники жители Пермского края, которые еще не успели подготовиться к переходу на цифровое телевещание, смогут смотреть телеканалы в аналоговом разрешении.



По информации РТРС («Российская телевизионная и радиовещательная сеть»), инфраструктура полностью готова, сейчас специалисты работают над включением второго мультиплекса. До конца 2018 года каналы второго мультиплекса будут доступны всем жителям Прикамья, у которых есть такая техническая возможность.



Те жители Прикамья, которые до Нового года не успели подготовиться к переходу на цифровое ТВ и при необходимости приобрести цифровые приставки, смогут пользоваться услугой и в праздники. Напоминаем, что при подключении к цифровому телевидению необходимо наличие телевизора, поддерживающего стандарт DVB-T2 (после 2012 года выпуска) или наличие цифровой приставки стандарта DVB-T2/MPEG4 с поддержкой режима Multiple PLP, а также наличие всеволновой или дециметровой антенны.



Как отметил ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, старшему поколению и жителям со старым оборудованием будет оказана необходимая социальная поддержка. Затраты компенсируют ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам, получающим социальную пенсию. Размер социальной поддержки для покупки цифровой приставки к телевизору составит до 1000 рублей. Тем, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, выплата составит до 6000 рублей для покупки спутниковой тарелки. Заявление о предоставлении компенсации направляется в территориальное управление министерства социального развития Пермского края.



Услуга цифрового телевидения от аналогового отличается качеством и четкостью вещания, при этом она не предусматривает абонентской платы. Как отмечает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, задача цифрового эфирного телевидения заключается в том, чтобы дать каждому гражданину России в любой точке страны возможность бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплексов.



Вопросы перехода на цифровое телевидение регулярно обсуждаются в ходе рабочих совещаний мининформразвития с представителями органов местного самоуправления.