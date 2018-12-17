26 декабря в Прикамье пройдет акция «Узнай о своих долгах»

16:02 | 19.12.2018

26 декабря Федеральная служба судебных приставов проводит всероссийскую информационную акцию «Узнай о своих долгах» с целью информирования населения о способах получения сведений о непогашенных задолженностях.



На сегодняшний день самыми доступными ресурсами, позволяющими узнать о наличии исполнительных производств, являются официальный сайт ФССП России fssprus.ru и портал государственных услуг Российской Федерации (ЕГПУ) gosuslugi.ru.



В рамках объявленной по всей России акции УФССП России по Пермскому краю откроет работу мобильных пунктов, где желающие смогут получить консультацию судебных приставов-исполнителей, интересующую информацию по исполнительным производствам, познакомиться с онлайн-сервисами, содержащими данные о задолженностях.



Мобильные офисы откроются в международном аэропорту Пермь, на городском железнодорожном вокзале Пермь-2 и на автовокзале «Центральный», в МРЭО ГИБДД по Пермскому краю.



На территории всего Пермского края судебные приставы проведут промоакции в крупных торговых центрах и иных общественных местах, в ходе которых будут массово распространяться листовки с информацией о способах оперативного получения данных по исполнительным производствам.