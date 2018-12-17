Пермь вошла в топ-15 городов России с самой высокой новогодней елкой

15:54 | 19.12.2018

Аналитическое агентство «ТурСтат» представило рейтинг самых высоких новогодних елок в городах России в декабре и январе 2019 года.



В топ-20 городов России с самыми высокими главными новогодними елками вошли Красноярск (55 метров), Уфа (34 м), Тула (32 м), Тюмень (30 м), Иркутск (27,5 м), Москва (27 м), Воронеж (26 м), Санкт-Петербург (25 м), Самара (25 м), Ставрополь (25 м), Пенза (25 м), Краснодар (23 м), Нижний Новгород (22 м), Новосибирск (22 м), Пермь (22 м), Екатеринбург (21 м), Казань (20 м), Челябинск (20 м), Ростов-на-Дону (20 м) и Волгоград (18 м). По данным «ТурСтата», в большинстве городов высота главных городских елок осталась такой же, как и в прошлую зиму, или стала меньше. Выше стала главная елка в Красноярске, столице зимней Универсиады-2019.



Примечательно, что в Москве и Уфе главные ели – живые. Главная елка Перми на эспланаде перед Театром-Театром высотой 22 метра была установлена 28 ноября.



Рейтинг главных новогодних елей составлен по результатам анализа высоты главных новогодних елок городов.