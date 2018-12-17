Дмитрий Осипов принял участие в работе Делового совета «Россия – Нигерия» ТПП РФ

12:57 | 19.12.2018

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов принял участие в заседании Делового совета «Россия – Нигерия» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.



В ходе заседания Дмитрий Осипов в качестве действующего председателя Делового совета ТПП РФ и Адетокунбо Кайоде, занимающий должность президента торгово-промышленной палаты Абуджи, столицы Федеративной Республики Нигерия, подписали соглашение о взаимодействии между двумя организациями, направленное на расширение и развитие делового сотрудничества между российскими и нигерийскими предпринимателями.



Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», председатель Делового совета «Россия – Нигерия» ТПП РФ, отметил:

– Деловой совет предоставляет компаниям двух стран, вне зависимости от формы собственности, дополнительную возможность для расширения и диверсификации взаимодействия в деловой сфере, включая совместные инвестиционные и бизнес-проекты, и «Уралкалий» здесь не является исключением. Мы рассматриваем Африку, и в частности Нигерию, как очень перспективные рынки, где мы могли бы реализовать целый ряд мероприятий в рамках обеспечения мировой продовольственной безопасности.



Добавим, что Деловой совет «Россия – Нигерия» ТПП РФ создан с целью обеспечения конструктивного диалога предпринимательских кругов России и Нигерии, заинтересованных в развитии делового сотрудничества, усилении роли бизнес-сообщества России при определении и реализации государственной политики в области российско-нигерийских экономических связей.



Среди основных задач, стоящих перед организацией, – установление контактов и совместная работа с общественными объединениями России и Нигерии, занимающими активную позицию по вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе предоставление информационных услуг и оказание консультационной поддержки предпринимателям двух стран.



В настоящее время в состав Делового совета входят более 30 российских предприятий, работающих в различных направлениях производственной и торгово-экономической деятельности.