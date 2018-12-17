Прямой эфир губернатора Пермского края в Instagram собрал 6400 пользователей

12:52 | 19.12.2018

Во вторник, 18 декабря, губернатор Пермского края Максим Решетников провел прямой эфир в Instargam. Он был посвящен подведению итогов 2018 года и ответам на вопросы жителей региона.



Анонс прямой трансляции губернатора собрал порядка 400 вопросов. Большая их часть касалась сфер здравоохранения, образования и системы обращения твердых коммунальных отходов, а также дорожной отрасли.



«Мы продолжаем наш прямой разговор. За сутки поступило много вопросов, я начну с некоторых из них, пока поступают вопросы в комментарии прямого эфира, – отметил Максим Решетников, начиная прямой эфир. – Напомню, что этот канал общения не единственный – есть еще портал «Управляем вместе», некоторые вопросы быстрее получится решить там, все эти обращения тоже на контроле».



За час прямого эфира губернатор успел ответить на 50 вопросов жителей. В частности, прикамцев интересовали вопросы по вывозу мусора. «С 1 января правила вывоза твердых бытовых отходов меняются. Пермский край выбрал регионального оператора, а он, в свою очередь, подрядчиков, и не всегда они совпали с теми, которые вывозят мусор сейчас. Поэтому сейчас за оставшиеся 1,5 недели компании, у которых контракты заканчиваются, должны вывезти свои контейнеры, а компании новые должны свои контейнеры установить. Для того, чтобы устранить возможные накладки по логистике, организован оперативный штаб. Он будет работать все новогодние праздники. Обращайтесь, будет стараться оперативно вопросы решать», – обозначил губернатор.



Также жителей интересовал вопрос предоставления ясельных групп для детей с полутора лет. «При получении федеральных средств на строительство детских садов у нас есть обязательства по обеспечению детских садов ясельными группами. Другой момент, что у нас сейчас основная задача – обеспечить места в детских садах для детишек от 3 лет там, где они живут. Потому что формально у нас очереди нет, но часто дают путевки в детские сады в отдаленных районах», – отметил глава.



Во время прямого эфира пользователи задавали самый широкий круг вопросов: от обновления пожарной техники и освещения до работы общественного транспорта и кадрах в школах и больницах. В частности, губернатор дал поручение разобраться, почему в Березовском районе до сих пор не введен в эксплуатацию ФАП, построенный в прошлом году, а также проработать вопрос открытия автобусного маршрута до лыжной базы «Динамо». Жителей Нытвенского района интересовал вопрос, не лишатся ли сельские поселения поддержки при образовании Нытвенского городского округа. Глава региона заверил, что в территориях будет сохранена возможность решать административные вопросы на местах, а также иметь обратную связь с властями городского округа. Кроме того, Максим Решетников также поддержал идею одного из пользователей, чтобы подобные прямые эфиры на местах проводили и главы муниципалитетов.



Отметим, в общей сложности за прямым эфиром главы Пермского края наблюдало более 6,4 тысячи пользователей. Единовременно за прямым эфиром губернатора в Instagram наблюдали в среднем 1000 человек.



Прямые эфиры в социальной сети, во время которых губернатора отвечает на вопросы жителей, показали свою эффективность. Жители, на чьи вопросы губернатор не успел ответить во время трансляции, получают необходимую информацию от профильных министров в течение нескольких суток после завершения прямого эфира.