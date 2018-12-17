Производство молока в Прикамье достигло исторического максимума

12:48 | 19.12.2018

Во вторник, 18 декабря, на совещании с сельхозтоваропроизводителями Пермского края озвучены предварительные итоги отрасли за 2018 год. Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в целом в отрасли позитивная динамика.



По ряду направлений сельское хозяйство нашего региона в этом году пошло в рост. Так, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 3,3 %. Впервые за последние годы регион переместился с середины на 3-е место среди регионов Приволжского округа. Объемы производства молока и яйца увеличились на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сбору зерна показали лучший результат за последние 5 лет – порядка 370 тыс. тонн.



«В целом, считаю, что в нашем регионе сформирована стабильная система финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей. В этом году на развитие сельского хозяйства направлено 2,8 млрд рублей. На трехлетнюю перспективу в краевом бюджете предусмотрено более 6 млрд рублей. Важно, что, инвестируя в отрасль, мы видим отдачу. Доказательство тому – озвученные результаты», – обозначил губернатор.



По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Александра Козюкова, в этом году пермские молочники добились исторического максимума по производству молока – 510 тысяч тонн. Этого удалось достичь в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов.



«Региональные сельхозтоваропроизводители в этом году реализовали 21 инвестиционный проект на 1,44 млрд рублей. Большая их часть была реализована в молочном скотоводстве. Кроме того, мы заявляли на федеральный уровень три проекта от наших производителей. Все три стали победителями и получат 197,8 млн рублей из федерального бюджета», – обозначил министр. Дополнительные федеральные средства будут направлены пермским аграриям в рамках программы по стимулированию инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.



Директор ООО «Урал-Агро» Частинского района Елена Качина поделилась результатами реализации на производстве инвестиционных проектов. По ее словам за 4 года с момента установки роботизированного оборудования производительность молока на хозяйстве увеличилась на 65 %. Как подчеркнула аграрий, рентабельность производства, с учетом оказываемой производителям молока поддержки, за последние годы выросла.



Отметим, в 2019 году объем господдержки сельского хозяйства из бюджета Пермского края составит 1,94 млрд рублей, что на 42,8 млн рублей больше, чем в этом году.



В разрезе направлений господдержки: на 6,1 % увеличено субсидирование на несвязанную поддержку растениеводства, на 7,8 % увеличено субсидирование на повышение продуктивности в молочном животноводстве и значительно – на 34,8 % – увеличено субсидирование инвестпроектов.

В следующем году новым направлением господдержки будет субсидирование культуртехнических работ на ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, подготовлено постановление правительства Пермского края, субсидии будут предоставляться по ставке 5972 руб. за 1 га.