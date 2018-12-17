Пермь: новости дня
12:48 | 19.12.2018
Производство молока в Прикамье достигло исторического максимума
По ряду направлений сельское хозяйство нашего региона в этом году пошло в рост. Так, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 3,3 %. Впервые за последние годы регион переместился с середины на 3-е место среди регионов Приволжского округа. Объемы производства молока и яйца увеличились на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сбору зерна показали лучший результат за последние 5 лет – порядка 370 тыс. тонн.
«В целом, считаю, что в нашем регионе сформирована стабильная система финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей. В этом году на развитие сельского хозяйства направлено 2,8 млрд рублей. На трехлетнюю перспективу в краевом бюджете предусмотрено более 6 млрд рублей. Важно, что, инвестируя в отрасль, мы видим отдачу. Доказательство тому – озвученные результаты», – обозначил губернатор.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Александра Козюкова, в этом году пермские молочники добились исторического максимума по производству молока – 510 тысяч тонн. Этого удалось достичь в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов.
«Региональные сельхозтоваропроизводители в этом году реализовали 21 инвестиционный проект на 1,44 млрд рублей. Большая их часть была реализована в молочном скотоводстве. Кроме того, мы заявляли на федеральный уровень три проекта от наших производителей. Все три стали победителями и получат 197,8 млн рублей из федерального бюджета», – обозначил министр. Дополнительные федеральные средства будут направлены пермским аграриям в рамках программы по стимулированию инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.
Директор ООО «Урал-Агро» Частинского района Елена Качина поделилась результатами реализации на производстве инвестиционных проектов. По ее словам за 4 года с момента установки роботизированного оборудования производительность молока на хозяйстве увеличилась на 65 %. Как подчеркнула аграрий, рентабельность производства, с учетом оказываемой производителям молока поддержки, за последние годы выросла.
Отметим, в 2019 году объем господдержки сельского хозяйства из бюджета Пермского края составит 1,94 млрд рублей, что на 42,8 млн рублей больше, чем в этом году.
В разрезе направлений господдержки: на 6,1 % увеличено субсидирование на несвязанную поддержку растениеводства, на 7,8 % увеличено субсидирование на повышение продуктивности в молочном животноводстве и значительно – на 34,8 % – увеличено субсидирование инвестпроектов.
В следующем году новым направлением господдержки будет субсидирование культуртехнических работ на ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, подготовлено постановление правительства Пермского края, субсидии будут предоставляться по ставке 5972 руб. за 1 га.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:59 | 19.12.2018
Все новогодние развлечения Перми – в интерактивной афише
16:52 | 19.12.2018
Движение на 15-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень ограничат из-за монтажных работ
16:50 | 19.12.2018
Безопасность на объектах ЖКХ в Прикамье обеспечат более 2 тысяч человек
16:44 | 19.12.2018
Госстройнадзор обнаружил нарушения в деятельности двух застройщиков Пермского края
16:20 | 19.12.2018
Пайщики ЖК «Кольцовский» получили ключи от квартир
16:18 | 19.12.2018
Отключение аналогового телесигнала не коснется жителей Пермского края в новогодние каникулы
16:10 | 19.12.2018
Пермские библиотеки удостоены награды международного конкурса «Город, где хочется жить»
16:02 | 19.12.2018
26 декабря в Прикамье пройдет акция «Узнай о своих долгах»
15:56 | 19.12.2018
Комиссия Екатеринбургской думы рекомендовала не повышать зарплату мэру
15:54 | 19.12.2018
Пермь вошла в топ-15 городов России с самой высокой новогодней елкой
15:31 | 19.12.2018
Жильцы дома, который хотят снести ради филармонии, встретятся с министром культуры Свердловской области
15:23 | 19.12.2018
Реформа откладывается: депутаты не утвердили новую структуру городской власти Екатеринбурга
15:00 | 19.12.2018
Утром из дома на улице Симферопольской эвакуировали четырех человек
14:38 | 19.12.2018
В Кушве водителя, насмерть сбившего женщину, осудили на три года
14:33 | 19.12.2018
Екатеринбург впервые примет ралли раритетных автомобилей
14:31 | 19.12.2018
В Кургане грабитель сбил с ног женщину и снял с нее норковую шубу
14:22 | 19.12.2018
Прокурор Курганской области получит место заместителя Юрия Чайки
14:05 | 19.12.2018
Уральские таможенники задержали продавца гашиша в Екатеринбурге
13:53 | 19.12.2018
Депутат Екатеринбургской думы назначен директором «Спецавтобазы»
13:42 | 19.12.2018
Tele2 приготовил своим клиентам новогодний подарок
13:40 | 19.12.2018
Анатолий Литовченко инициировал проверку станции скорой помощи
13:37 | 19.12.2018
Телевидение РМК стало победителем национального конкурса
13:20 | 19.12.2018
На Серовском заводе ферросплавов ученик токаря получил серьезные травмы
12:55 | 19.12.2018
В 2018 году Роспотребнадзор забраковал 4,3 тонны рыбной продукции в Свердловской области
12:48 | 19.12.2018
Производство молока в Прикамье достигло исторического максимума
12:39 | 19.12.2018
На Урале приставы арестовали у предприятия дорогостоящее оборудование
12:12 | 19.12.2018
Сити-менеджер Кургана потребовал усилить контроль за пассажирскими перевозками: «Необходимо принять решительные меры»
11:58 | 19.12.2018
К 2024 году уровень обеспеченности жильем на Урале достигнет 28,7 квадратного метра на человека
11:50 | 19.12.2018
В Свердловской области планируют разработать концепцию отношения к безнадзорным животным
11:23 | 19.12.2018
Евгений Куйвашев дополнительно выделил 23,5 млн рублей на музыкальное и спортивное оборудование для школ
11:01 | 19.12.2018
На центральной площади Кургана в субботу откроется рождественская ярмарка и фольклорный фестиваль
10:56 | 19.12.2018
Готовность екатеринбургского ледового городка – 60 %
10:52 | 19.12.2018
«Уралхим» проиндексирует зарплаты сотрудникам на 3 процента
10:39 | 19.12.2018
В Екатеринбурге мужчин, подозреваемых в изнасиловании девочки, обвинили еще в нескольких преступлениях
10:12 | 19.12.2018
Для екатеринбургского метро купят восемь новых вагонов
09:54 | 19.12.2018
В Краснодарском крае нашли останки летчика из Нижнего Тагила, погибшего в 1942 году
09:13 | 19.12.2018
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за гибели пенсионерки, упавшей в яму с кипятком
08:57 | 19.12.2018
Ночью под Екатеринбургом сгорели два частных дома
22:24 | 18.12.2018
Аналитики: уральские мужчины дарят самые щедрые новогодние подарки
20:16 | 18.12.2018
В свердловской полиции назвали «нехристями» воров, укравших «похоронные» деньги у ветеранов Великой Отечественной войны
20:15 | 18.12.2018
Начальник Уральского таможенного управления выступил за конструктивный диалог с бизнесменами
19:22 | 18.12.2018
В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная святой Екатерине
19:05 | 18.12.2018
В Екатеринбурге появились четыре новые остановки транспорта
18:48 | 18.12.2018
Продавцов пиротехники в Екатеринбурге проверили общественники