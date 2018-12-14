Утвержден бюджет Перми на три года

18:03 | 18.12.2018

В декабре работа над главным финансовым документом продолжилась в рамках рабочей группы, в состав которой вошли представители администрации города, Думы и эксперты Контрольно-счетной палаты.



Были уточнены основные параметры бюджета города с учетом межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджетом Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Дополнительные средства направляются на строительство и ремонт дорог, инвестиционные проекты в сфере образования.



На 2019 год доходы городского бюджета утверждены в объеме 28,1 млрд рублей, расходы – 28,4 млрд рублей. В последующие два года основные параметры бюджета составят: в 2020 году доходы – 29,3 млрд рублей, расходы – 29,6 млрд рублей, в 2021 году доходы – 29,2 млрд рублей, расходы – 29,4 млрд рублей.



«Хочу поблагодарить объединенную команду, которая работала над бюджетом города: депутатский корпус, Контрольно-счетную палату, профильные ведомства администрации города. Бюджет сформирован сбалансированным, социально ориентированным и инвестиционно направленным», - подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.



В новом бюджете будет присутствовать небольшой дефицит – в объеме 352 млн рублей в 2019 году – это так называемый «безопасный» уровень дефицита. Дефицит обусловлен увеличением расходов капитального характера. При исполнении бюджета городскими властями будут приняты меры по эффективному управлению средствами бюджета, направленные на покрытие планового дефицита. Это позволит выйти на бездефицитный бюджет по итогам его исполнения.



Структура доходов бюджета остается стабильной – 60% доходов формируется за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, безвозмездные поступления из краевого бюджета составляют 40%.



«При подготовке бюджета проявлен командный подход, выверенная и согласованная позиция всеми участниками процесса. Бюджет инвестиционный, бюджет развития. В трехлетку видим до 28% за счет всех источников финансирования. Появляется отдельная строка - развитие микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Мы продолжим системно заниматься дворами. Раньше были только депутатские программы, сейчас масштаб больше, и мы можем вдохнуть новую жизнь в территории, где 20-30 лет не было благоустройства. Трехлетний бюджет, по сути, является подготовкой к 300-летию города. Должны быть завершенные проекты, которые ждут горожане», - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



По словам председателя комитета по бюджету и налогам Натальи Мельник, в рамках подготовки бюджета на трехлетку ко второму чтению рабочей группой были рассмотрены 211 поправок. «Была проделана огромная согласительная работа, принимать изменения без консолидированного решения невозможно. Мы делали экспертизу всех поправок, приняты выверенные решения, и по всем вопросам мы голосовали единогласно. В результате поправок у нас изменяются параметры бюджета, а также уменьшается дефицит бюджета», - рассказала Наталья Мельник.



За три года планируется построить три детских сада, новые корпуса для двух школ, четыре спортивных объекта: два бассейна, один физкультурный комплекс, а также базу для спортивной школы «Летающий лыжник», провести реконструкцию зданий в трех школах города и двух объектов культуры. Предполагается, что площадь расселенного аварийного жилья увеличится до 50,1 тыс. кв. метров.



В числе мероприятий к 300-летию можно отметить комплексное благоустройство Комсомольского проспекта, улицы Ленина, набережной реки Камы, обновление подвижного состава общественного транспорта, благоустройство скверов и парков, микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Таким образом, общий объем расходов на финансирование мероприятий по подготовке города к 300-летию в долгосрочном периоде должен составить около 13 млрд рублей.



Напомним, проект бюджета Перми на 2019-2021 годы сформирован на основе 19 муниципальных программ. Еще одна особенность нового бюджетного цикла – увеличение периода реализации муниципальных программ до 5 лет с одновременным их укрупнением. Доля программных расходов планируется на уровне 91%.