Первый замминистра МВД РФ поручил краевым властям усилить работу по переселению соотечественников

17:48 | 18.12.2018

В понедельник, 17 декабря, состоялось совещание губернатора Пермского края Максима Решетникова с первым заместителем министра внутренних дел РФ, генерал-полковником полиции Александром Горовым.



Первый замминистра МВД РФ поручил усилить работу по программе добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Она направлена на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами России и желающих вернуться на Родину. По этому показателю регион пока уступает другим субъектам. Кроме того, отдельно Александр Горовой остановился на вопросах организации миграционной политики. Он привел в пример позитивные показатели Москвы по вопросам миграционной политики. Правительство Москвы создало круглосуточный call-центр для мигрантов. Сервис позволяет полицейским оперативно уточнять статус патента у мигранта.



Губернатор Максим Решетников отметил, что краевые власти и органы МВД тесно сотрудничают по многим направлениям. Так, на улучшение материально-технической базы полиции в этом году направлено 102,5 млн рублей, что в 3 раза больше, чем в 2017 году. Были выделены средства на приобретение помещений, где размещены и успешно функционируют подразделения ГИБДД, ведущие регистрацию транспортных средств. В ноябре подразделениям ДПС и отделам МВД передано 14 служебных автомобилей.



Перспективы взаимодействия связаны с обновлением здания Центра временного содержания иностранных граждан. Ремонтные работы здесь уже начались, закончить их планируется в следующем году. «Для создания необходимых условий для работы с приезжающими на заработок в краевом центре ведется строительство многофункционального миграционного центра. Предполагается построить отдельно стоящее здание, где мигранты смогут получить все необходимые услуги и сопровождение на период всего пребывания в регионе. В одном месте предполагается предоставлять образовательные и медицинские услуги, а также организовать выдачу трудовых патентов. Проект крупный, планируемый срок сдачи – 2019 год», – сообщил губернатор.



Отметим, выстраивание экономически обоснованной миграционной политики и создание необходимых условий для законопослушных гостей региона – одна из ключевых задач совместной работы силовых структур и краевых властей.



Накануне состоялось торжественное открытие нового здания Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю. Порядка 6 млн рублей из краевого бюджета направлено на оснащение нового здания. Здесь созданы необходимые условия для посетителей и самих сотрудников. В новом здании смогут работать порядка 90 сотрудников, задействованных в оказании 14 видов государственных услуг по линии миграции. Планируется, что средняя посещаемость Управления составит порядка 500-600 человек в день.