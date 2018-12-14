Пермь: новости дня
17:29 | 18.12.2018
Архитектор Сергей Чобан: «Пермь движется по пути европейских мегаполисов»
Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что этот проект очень значим для края. «В развитие этой площадки мы вкладываем много сил и энергии. Все вместе мы уже начали давать заводу вторую жизнь – проводить там мероприятия для жителей», - подчеркнул глава региона. Напомним, площадка завода уже приняла мероприятия Дягилевского фестиваля, Молодежный форум, благотворительные акции, а уже в этом месяце станет площадкой для проведения рождественской ярмарки.
На Совете по культуре архитектурную концепцию развития культурно-рекреационного пространства завода им. Шпагина представил архитектор, Член Союза немецких архитекторов (BDA), руководитель бюро SPEECH Сергей Чобан.
Он рассказал о функциональном зонировании пространства: как и где будут располагаться музеи, какие общественные зоны будут предусмотрены для жителей города и туристов, как будет организовано пространство в устье р. Егошихи.
«Развитие территории завода им. Шпагина – это действительно большой шанс для Перми. Многие российские и европейские города показали, что концентрация в одном месте нескольких музейных функций в сочетании с крупными общественными пространствами, в сочетании с функцией проведения свободного времени является очень интересной концепцией. И такое пространство можно и нужно создать на территории завода им. Шпагина. Пермь в этом смысле движется по пути европейских мегаполисов», – считает Сергей Чобан.
Основной посыл, которым руководствуется проектировщик: бережное отношение к истории места, его индустриальному прошлому и реализуемость проекта в обозримые сроки. По его мнению, высвобождение заводских пространств тесно связано с их сохранением, ведь на территории расположены объекты культурного наследия. Важно позаботиться о них и выбрать верный функционал.
Сергей Чобан отметил и несколько условий для развития территории: сочетание близости к центру и определенной автономности, необходимой для культурного пространства; соединение функций общественного транспорта и пешеходной проницаемости; условия для жизни и работы горожан как в летнее, так и в зимнее время года. «Для Перми очень важно реализовать данный территориальный ресурс с максимальной пользой и отдачей для города и его жителей», – считает архитектор.
Деятели культуры, участники Совета по культуре поддержали представленную Чобаном концепцию.
«Если этот проект будет реализован, я буду очень рад. Идея объединения пространства с проектом «Первогорода», где когда-то начиналась история Перми, очень важна», – считает художественный руководитель ТЮЗа Михаил Скоморохов.
По словам руководителя Пермского академического Театра-Театра Бориса Мильграма, представленная концепция наиболее удачная. «В этом проекте хорошо представлены якорные проекты. Пермь всегда славилась тем, что строила театры, но не тем, что строила музеи. Я желаю успеха этому проекту и готов участвовать», – считает художественный руководитель.
Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян отметила, что пожелания представителей музеев учитываются, они находятся в постоянном контакте с архитекторами. «Я очень благодарна за все предложения и за представление того, каким мы видим это наше пространство», – поделилась Юлия Тавризян.
Напомним, что общая площадь территории составляет 84 тысячи кв. м, 32 тыс. – заводские корпуса, из которых 22 тысячи – объекты культурного наследия. Во время преобразования территории будет выполнена аккуратная реставрация. Цель краевых властей – создать такую площадку, которая будет всегда востребована, наполнена культурными и творческими проектами.
© «Вечерние Ведомости»
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