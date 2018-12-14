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Пермь: новости дня


 

17:29 | 18.12.2018

Архитектор Сергей Чобан: «Пермь движется по пути европейских мегаполисов»

В понедельник, 17 декабря, на Совете по культуре при губернаторе Пермского края обсудили мероприятия по развитию пространства завода им. Шпагина.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что этот проект очень значим для края. «В развитие этой площадки мы вкладываем много сил и энергии. Все вместе мы уже начали давать заводу вторую жизнь – проводить там мероприятия для жителей», - подчеркнул глава региона. Напомним, площадка завода уже приняла мероприятия Дягилевского фестиваля, Молодежный форум, благотворительные акции, а уже в этом месяце станет площадкой для проведения рождественской ярмарки.

На Совете по культуре архитектурную концепцию развития культурно-рекреационного пространства завода им. Шпагина представил архитектор, Член Союза немецких архитекторов (BDA), руководитель бюро SPEECH Сергей Чобан.

Он рассказал о функциональном зонировании пространства: как и где будут располагаться музеи, какие общественные зоны будут предусмотрены для жителей города и туристов, как будет организовано пространство в устье р. Егошихи.

«Развитие территории завода им. Шпагина – это действительно большой шанс для Перми. Многие российские и европейские города показали, что концентрация в одном месте нескольких музейных функций в сочетании с крупными общественными пространствами, в сочетании с функцией проведения свободного времени является очень интересной концепцией. И такое пространство можно и нужно создать на территории завода им. Шпагина. Пермь в этом смысле движется по пути европейских мегаполисов», – считает Сергей Чобан.

Основной посыл, которым руководствуется проектировщик: бережное отношение к истории места, его индустриальному прошлому и реализуемость проекта в обозримые сроки. По его мнению, высвобождение заводских пространств тесно связано с их сохранением, ведь на территории расположены объекты культурного наследия. Важно позаботиться о них и выбрать верный функционал.

Сергей Чобан отметил и несколько условий для развития территории: сочетание близости к центру и определенной автономности, необходимой для культурного пространства; соединение функций общественного транспорта и пешеходной проницаемости; условия для жизни и работы горожан как в летнее, так и в зимнее время года. «Для Перми очень важно реализовать данный территориальный ресурс с максимальной пользой и отдачей для города и его жителей», – считает архитектор.

Деятели культуры, участники Совета по культуре поддержали представленную Чобаном концепцию.

«Если этот проект будет реализован, я буду очень рад. Идея объединения пространства с проектом «Первогорода», где когда-то начиналась история Перми, очень важна», – считает художественный руководитель ТЮЗа Михаил Скоморохов.

По словам руководителя Пермского академического Театра-Театра Бориса Мильграма, представленная концепция наиболее удачная. «В этом проекте хорошо представлены якорные проекты. Пермь всегда славилась тем, что строила театры, но не тем, что строила музеи. Я желаю успеха этому проекту и готов участвовать», – считает художественный руководитель.

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян отметила, что пожелания представителей музеев учитываются, они находятся в постоянном контакте с архитекторами. «Я очень благодарна за все предложения и за представление того, каким мы видим это наше пространство», – поделилась Юлия Тавризян.

Напомним, что общая площадь территории составляет 84 тысячи кв. м, 32 тыс. – заводские корпуса, из которых 22 тысячи – объекты культурного наследия. Во время преобразования территории будет выполнена аккуратная реставрация. Цель краевых властей – создать такую площадку, которая будет всегда востребована, наполнена культурными и творческими проектами.

© «Вечерние Ведомости»

 


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