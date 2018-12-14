Пермские парки приглашают в новогодние каникулы

14:52 | 18.12.2018

2-7 января в пермских парках пройдут интерактивные, игровые и концертные программы.



В первые дни праздничных каникул пермяков и гостей города приглашают совершить увлекательный тур в «Новогоднем экспрессе». В течение двух часов взрослые и дети будут путешествовать по музыкальным, интеллектуальным и спортивным станциям, где для них организуют шуточные испытания. Так, в парке «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106) мероприятие пройдет 2 января, в парке им. Чехова (улица Репина, 20) – 3 января, в саду им. Миндовского (улица Мира, 9) – 4 января, в саду им. Свердлова (Райский сад) – 5 января. Начало работы «Новогоднего экспресса» в 15:00.



3, 4 и 5 января в саду им. Миндовского, парке им. Чехова и парке «Счастье есть» пройдут праздничные программы для детей «Разноцветная зима». Маленькие художники украсят своими рисунками снежные полотна. Авторов лучших работ наградят новогодними сувенирами и сладостями. Программа начнется в 15:00.



7 января в парках пройдут рождественские гулянья. Концертная программа в саду им. Миндовского состоится при участии вокального проекта «Forte», а в парке им. Чехова выступят музыканты «Рождественского оркестра». Здесь программа начнется в 14:00. Посетителей парка «Счастье есть» поздравит фольклорный ансамбль «Воскресение», начало мероприятия в 15:00. В саду им. Свердлова посетители отметят праздник вместе с фолк-группой «Груша», начало концерта в 16:00.



Также с 2 по 5 января в парке «Счастье есть», саду им. Миндовского и парке им. Чехова дети смогут встретиться с Дедом Морозом. В своих резиденциях волшебник пообщается с ребятами, послушает стихи и подарит маленьким чтецам сладкие подарки.