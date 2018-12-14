Пермяки могут сообщить о неубранных остановках через портал «Управляем вместе»

14:36 | 18.12.2018

Команда портала «Управляем вместе» (permkrai.ru/program) запустила новый раздел «Остановки» с обратной связью от пользователей портала. Сообщить о проблемах, связанных с содержанием остановок общественного транспорта, жители Перми могут, кликнув на баннер «Остановки» на главной странице портала. В разделе доступно семь возможных причин обращения – неубранный снег на остановке, отсутствие урн, мусор на остановке, незаконные объявления, надписи, изображения на павильоне, неработающие табло, отсутствие названия и информации о маршруте, повреждение остановочного комплекса.



Павильон на остановке должен быть чистым — на стеклах не должно быть надписей, изображений или рекламных листовок. На всех остановках должно быть расположено не менее двух урн для мусора, функционирующее информационное табло и указатели маршрутов городского транспорта. Если на вашей остановке павильон обклеен объявлениями, рекламой или разрисован, постоянно не убран снег или мусор, есть повреждения остановочного павильона, а информационное табло не работает, сообщите об этом на портал. За несколько дней с момента запуска нового раздела от пермяков уже поступают сообщения, касающиеся ненадлежащего содержания остановок.



Алгоритм отправки сообщения остается прежним: чтобы сообщить о проблеме, необходимо зарегистрироваться на портале, выбрать категорию и проблемную тему, указать точный адрес и приложить фото. После того как проблема будет устранена, пользователю предоставляется фотоотчет об устранении проблемы. Уведомление о решении проблемы приходит на указанную электронную почту. В том случае, если реальная картина не совпадает с ответом уполномоченного органа, а проблема по-прежнему не устранена, вы можете опровергнуть ответ, отправив его на доработку. Такая возможность предоставляется в течение трех дней с момента получения ответа.