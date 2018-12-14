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14:14 | 18.12.2018
Игорь Комаров провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
В совещании приняли участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев, руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по ПФО Виктор Цыганов, начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова, начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Приволжскому федеральному округу Валентин Роговой, руководители силовых ведомств.
Участники обсудили вопросы подготовки правоохранительных, контрольных и надзорных органов округа к четвертому раунду взаимных оценок FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force), который пройдет в 2019 году.
Игорь Комаров отметил, что в Приволжском федеральном округе с 2017 года проведен значительный объем работ по повышению эффективности деятельности правоохранительных, надзорных и контрольных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, в результате чего округ по ряду показателей занимает лидирующие места.
Полпред акцентировал внимание собравшихся на позиции президента России по реализации комплексного подхода, включающего прежде всего профилактические мероприятия и меры превентивного характера. Это направление должно стать приоритетным.
По словам Игоря Комарова, с учетом выявленных основных угроз правоохранительные и надзорные органы должны особо сосредоточиться на борьбе с легализацией доходов от преступлений в кредитно-финансовой сфере и оборота наркотиков, а также пресекать участие коррумпированных чиновников в отмывании преступных доходов и противодействовать финансированию терроризма.
Участники совещания подробно рассмотрели результаты работы каждого из правоохранительных, контрольных и надзорных органов округа по критериям оценки, которые применяются в FATF, а также обсудили меры по повышению эффективности работы в сфере борьбы с отмыванием денег на территории Приволжского федерального округа.
© «Вечерние Ведомости»
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