Прикамец построил гараж, чтобы спрятать от приставов автомобиль

14:09 | 18.12.2018

Машину, скрываемую должником, судебные приставы отыскали в самовольно возведенном гараже.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в отделе судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску на исполнении находилось производство о взыскании с гражданина кредитной задолженности – почти 890 тысяч рублей – и обращении взыскания на залоговое имущество – внедорожник Chevrolet Tahoe, с реализацией его на публичных торгах.



Исполнительное производство было возбуждено в конце прошлого года. Тогда судебный пристав наложил арест на автомобиль и передал его на реализацию. Суд установил начальную продажную стоимость машины – 1 млн 639 тысяч рублей. Но ни на первых торгах, ни на последующих, где цена была снижена, транспортное средство не было реализовано. Тогда взыскатель согласился принять его в счет погашения долга. И здесь сотрудники ФССП столкнулись с трудностями. Оказалось, должник отбывает наказание за преступление в колонии-поселении. В колонию ему направили требование предоставить информацию о местонахождении машины, однако должник отказался его подписывать. Был составлен протокол об административном правонарушении.



В ходе работы приставы выяснили, что должник, пока был на свободе, самовольно занял чужой земельный участок и построил там гараж. Разыскиваемый автомобиль может находиться именно там, предположил сотрудник ФССП и вместе с представителем взыскателя отправился домой к неплательщику. Там они побеседовали с его супругой, но та отказалась предоставить доступ в гараж: по ее словам, все ключи супруг забрал с собой в колонию. Предупреждение о том, что гараж будет вскрыт, дама проигнорировала.



В присутствии сотрудника полиции и понятых замок гаража спилили. Разыскиваемый внедорожник действительно находился там. Машина была не заперта, в салоне обнаружились две коробки ружейных патронов. Вызвали оперативную группу, полицейские изъяли патроны, обследовали внедорожник на предмет наличия других незаконных предметов. Все личные вещи неплательщика после описи выложили из машины. Затем лебедкой вытащили автомобиль из гаража и погрузили на эвакуатор. На входную дверь гаража установили новый навесной замок, а залоговый внедорожник передали взыскателю.