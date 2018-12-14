Тариф на проведение ТО в Прикамье установят ниже среднероссийского на 12,1 %

13:38 | 18.12.2018

Правительством Пермского края принято постановление, согласно которому с 1 января 2019 года в регионе предельный тариф на проведение технического осмотра транспорта будет установлен в размере 655 рублей. Это на 12,1 % ниже среднероссийского показателя. Для сравнения: предельный тариф ТО в Ярославской области составляет 660 рублей, в Калмыкии и Владимирской области – 670 рублей, в Московской области – 710 рублей, а в Ленинградской области – 940 рублей.



Как поясняют в региональном министерстве транспорта, существующие тарифы не повышались с 2012 года и с годами отрасль стала убыточной. При этом требования к операторам ТО, в частности по оборудованию и квалификации персонала, возросли, увеличилась их затратная часть деятельности. Это непосредственно сказалось на качестве оказания услуг и безопасности дорожного движения в регионе.



Отметим, в Государственной Думе уже поддержан законопроект Минэкономики по реформе техосмотра. Новые поправки предполагают перевод диагностической карты в цифровой формат, штраф за ее отсутствие составит 2000 рублей, а ответственность операторов ТО за выдачу поддельных карт ужесточат.



Напомним, с 1 января 2014 года полномочия по проведению ТО переданы частным операторам. Государственная пошлина отменена, при этом функционал операторов ТО остался без изменений.