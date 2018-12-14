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Пермь: новости дня


 

13:27 | 18.12.2018

В Перми устроена сеть ливневой канализации на одном квартале Куйбышева

Сеть ливневой канализации уже сделана на участке от улицы Луначарского до улицы Екатерининской. Сейчас этот участок заасфальтирован во временном исполнении. Работы ведутся в рамках глобальной реконструкции улицы Революции.

Как рассказали в МКУ «Пермблагоустройство», подрядная организация выполнила работы по строительству ливневой канализации на улице Куйбышева у ТЦ «Алмаз» (участок от улицы Екатерининской до улицы Луначарского). В настоящее время ведутся работы по строительству ливневой канализации на следующем участке улицы Куйбышева: от улицы Екатерининской до улицы Пушкина. Параллельно работы ведутся на улице Революции на участке от улицы Куйбышева до улицы Сибирской.

Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич рассказал, почему работу в центре города можно назвать «ювелирной»:

- Улица Куйбышева перенасыщена всевозможными коммуникациями. Необходимо очень точно и аккуратно, практически вручную, шлифовать кабель, чтобы не порвать сети инженерных коммуникаций. Раскопки ведутся очень аккуратно, поскольку в городе невозможно работать быстро – лучше придерживаться принципа «семь раз отмерь и один раз сделай».

Напомним, что в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону и обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие трамвайные пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение, будут проведены работы по озеленению территории.

© «Вечерние Ведомости»

 


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