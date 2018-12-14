В Перми реконструирован светофор на площади Карла Маркса

13:26 | 18.12.2018

С 17 декабря для повышения безопасности движения и увеличения пропускной способности улицы Белинского в районе площади Карла Маркса для автомобилистов изменился режим работы светофорного объекта.



Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», решение о реконструкции и изменении режима работы светофорного объекта было принято в связи с образованием заторов на улице Белинского. Теперь при включении разрешающего сигнала по улице Белинского будет включаться запрещающий сигнал светофора для транспорта, движущегося по кругу. Это позволит разделить транспортные потоки.



После изменения режима будет произведен мониторинг транспортной ситуации и настройка работы светофора для оптимизации движения транспорта.



Изменение в организации движения на перекрестке было утверждено на заседании рабочей группы по организации и безопасности дорожного движения при департаменте дорог и транспорта администрации Перми совместно с отделом ГИБДД по городу Перми.