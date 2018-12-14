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Пермь: новости дня


 

13:09 | 18.12.2018

Игорь Сапко отмечен благодарностью председателя Государственной Думы Вячеслава Володина

Сегодня депутату Государственной Думы ФС РФ Игорю Сапко от председателя Государственной Думы Вячеслава Володина вручена благодарность за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации.

Игорь Сапко подчеркнул: «Это высокая оценка работы всей моей команды - пермского и московского офисов, моих друзей и коллег из Удмуртской республики. Огромное спасибо моим землякам, жителям родного региона за поддержку и совместную работу!».

Игорь Сапко является первым заместителем председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. За работу в Государственной Думе в 2018 году депутат внес 40 законопроектов, 12 из них уже приняты нижней палатой парламента.

© «Вечерние Ведомости»

 


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