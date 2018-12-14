Студенты Пермского университета смогут работать в крупной российской IT-компании

11:07 | 18.12.2018

В Пермском университете открыт прием заявок на новые курсы дополнительного образования. Занятия стартуют в январе 2019 года на механико-математическом факультете совместно с компанией Merlion. Пройдя эти курсы, студенты после окончания вуза гарантированно получат рабочее место у одного из лидеров IT-рынка страны.



Губернатор Пермского края Максим Решетников ранее обозначал, что подготовка кадров – ключевой момент для дальнейшего развития цифровой экономики в регионе. «В Пермском крае создан серьезный задел в виде вузов, которые готовят специалистов высокого уровня. Пермские выпускники востребованы у международных и федеральных компаний, – говорил глава Прикамья. – В сфере IT важно развиваться очень динамично, поэтому нам нужно готовить такие кадры в региональных вузах, которые бы видели развитие отрасли на перспективу, а для этого им нужен опыт».



Декан механико-математического факультета ПГНИУ кандидат технических наук Андрей Кузнецов отметил, что проект с компанией Merlion – это модель будущего построения образования на механико-математическом факультете Пермского университета. «Эта модель заключается не только в изучении основной программы, но и получении дополнительного образования в интересах работодателя с дальнейшим трудоустройством», – рассказал декан мехмата.



Дополнительные курсы предполагают обучение студентов 3–4-го курсов с целью получения профессиональных навыков и дальнейшего устройства. Участники программы освоят навыки по самым востребованным языкам программирования, таким как Java, PHP, javascript и Soul, и узнают современные подходы к работе с фреймворками и разработке программного обеспечения. Всем обучающимся на этих курсах будет выплачиваться стипендия в размере от 2300 до 5000 рублей в зависимости от успеваемости. Слушатели получат приглашение пройти практику в компании Merlion.



Обучение рассчитано на полтора года, в конце которых студенты сдадут экзамены и зачеты. По итогам обучения участники курсов получат сертификаты о дополнительном образовании и гарантированное трудоустройство.



Преподавателями курсов выступят старший преподаватель кафедры математического обеспечения вычислительных систем ПГНИУ Игорь Постаногов и старший преподаватель кафедры математического обеспечения вычислительных систем ПГНИУ Екатерина Данилова. В дальнейшем планируется привлечение специалистов компании.



Для того чтобы стать участником программы, необходимо заполнить анкету и подписать ученический договор. Обучение бесплатное. Пройти обучение на курсах могут бакалавры 3–4-го курсов направлений «Прикладная математика и информатика» и «Фундаментальная информатика и информационные технологии».



Соглашение между Пермским университетом и компанией Merlion было подписано в июле 2018 года и предусматривает не только обучение, но и совместные исследования. Компания Merlion является крупнейшим широкопрофильным дистрибьютором на российском рынке, а также известным поставщиком IT-технологий и программного обеспечения.