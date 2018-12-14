31 музыкальная школа и 5 профессиональных училищ Прикамья получат музыкальные инструменты и оборудование

10:47 | 18.12.2018

Пермский край вошел в национальный проект «Культура». Мероприятия регионального проекта обсудили 17 декабря на Совете по культуре при губернаторе Пермского края.



Глава региона Максим Решетников подчеркнул, что развитие культуры – один из приоритетов краевой повестки. «Пермский край вошел в нацпроект – для нас это дополнительные возможности и финансовая поддержка реализации наших проектов. При этом президент России обозначил, что национальные проекты могут адаптироваться под региональные задачи, поэтому если какие-то вопросы не нашли отражения в нацпроекте, то нужно их поднимать и добиваться их решения. Поэтому предлагаю именно с этой точки зрения сегодня обсудить национальный проект», – подчеркнул глава региона.



Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский в своем докладе отметил, что региональные проекты соответствуют федеральным трендам, заданным президентом.



Так, в рамках регионального проекта «Культурная среда» планируется строительство в Прикамье центра культурного развития – многофункционального пространства с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). На это Пермский край получит в 2023–2024 году субсидию из федерального бюджета в размере 151 млн рублей.



«По поручению губернатора абсолютно все музыкальные школы и училища Пермского края получат музыкальные инструменты, специальное оборудование и материалы: часть образовательных учреждений получат оборудование и инструменты за счет федеральной субсидии, а часть – за счет краевого бюджета. В среднем дополнительный объем финансирования для одного учреждения составит 4,5 млн рублей», – отметил министр.



Таким образом, 36 образовательных учреждений (31 музыкальная школа и 5 училищ) получат необходимое оборудование для повышения качества музыкального образования в регионе, а также оборудование, необходимое для развития художественного и хореографического образования. На оборудование в общей сложности будет направлен 161 млн рублей, из них 142 из федерального и 19 млн из регионального бюджета.



Кроме того, Пермский край получает софинансирование на приобретение 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения.



Реализация регионального проекта «Цифровая культура» позволит жителям больших и малых городов Пермского края и всей России смотреть трансляции ключевых региональных мероприятий в сфере культуры на крупнейшем федеральном портале «Культура.РФ». Пермский край планируется представить Международным Дягилевским фестивалем, Российским конкурсом артистов балета «Арабеск» и Международным фестивалем органной музыки.



Благодаря оборудованным залам, где будет вестись прямая трансляция из Пермской краевой филармонии, у зрителей появится возможность практически присутствовать на концертах регионального и федерального уровня. К 2024 году за счет средств краевого бюджета планируется увеличить количество таких залов с 14 до 20.



Целью регионального проекта является вовлечение жителей в культурную жизнь края. К 2024 году количество посещений культурных мероприятий края планируется увеличить на 15 %. По словам министра, за счет создания современной инфраструктуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности, планируется увеличить число посещений с 15 до 17,25 миллиона.



«Должно быть увеличено и количество посещений сайтов учреждений культуры. Для этого в крае определены 7 интернет-ресурсов в сфере культуры, на которых установят счетчики для проведения ежегодного мониторинга трафика. Ими станут сайты министерства культуры Пермского края, Театра оперы и балета, Театра-Театра, краевой филармонии, Музея современного искусства, Пермкино, библиотеки им. Горького, Пермской художественной галереи. К 2024 году данный целевой показатель планируется увеличить в 5 раз», – озвучил планы Вячеслав Торчинский.



Финансовое обеспечение регионального проекта превышает 1,5 млрд рублей, из них более 300 млн – средства федерального бюджета, более 1,2 млрд рублей – средства регионального бюджета.