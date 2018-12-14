В Прикамье будут судить водителя, уснувшего за рулем

10:38 | 18.12.2018

В Очере завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего пермяка. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.



Сентябрьской ночью, около 04:35, водитель внедорожника, двигаясь по ул. Трактовой деревни Лужково, выехал на правую обочину и наехал на деревья. Один пассажир автомобиля погиб на месте, второй был доставлен в больницу и получил разовую медпомощь.



Осмотр места происшествия показал: погодные условия и состояние дорожного полотна в момент ДТП были удовлетворительными. Следов торможения не было.



Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Медосвидетельствование установило, что мужчина был трезв. Как выяснилось, он управлял машиной в утомленном состоянии и уснул за рулем.



Уголовное дело направлено в суд.