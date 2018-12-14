Первый замминистра МВД РФ открыл новое здание Управления по вопросам миграции в Прикамье

19:22 | 17.12.2018

17 декабря состоялось торжественное открытие нового здания Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю. Участие в церемонии приняли первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой, губернатор Пермского края Максим Решетников, начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов, а также глава Перми Дмитрий Самойлов.



Теперь здесь, на ул. Островского, 60, жители региона будут получать 14 видов услуг, включая выдачу паспортов, регистрацию граждан и лиц без гражданства (пребывающих на территории России), выдачу документов на право проживания, оформление документов и разрешений на въезд в Российскую Федерацию и выезд за границу.



Александр Горовой поздравил работников краевого главка МВД с открытием нового удобного офиса, а также поблагодарил их за добросовестное и качественное исполнение служебных обязанностей: «Цифры, характеризующие миграционные потоки в Пермском крае, говорят о том, что правительство края профессионально владеет ситуацией и минимизирует давление на местный рынок труда. Безусловно, такие территории Министерство внутренних дел будет поддерживать».



Глава Прикамья отметил, что теперь в регионе есть современный, просторный офис Управления по вопросам миграции: здесь созданы все необходимые условия для посетителей и самих сотрудников. «Обеспечение безопасности жителей – это общая задача, люди не делят уровни власти на федеральный и региональный. Этот проект – наш общий, и направлен он на повышение комфорта граждан, – пояснил Максим Решетников. – Услуги по получению паспортов и регистрации востребованы гражданами, поэтому мы стараемся прикладывать максимум усилий, чтобы получение государственных услуг в регионе было комфортным», – отметил Максим Решетников.



Также губернатор подчеркнул, что во многом благодаря позиции Министерства внутренних дел и Александра Горового субъекты получили полномочия в сфере миграции, чтобы защищать региональные рынки труда. «Пермский край действительно активно пользуется этими полномочиями, чтобы рабочие места в первую очередь занимали россияне, потому что для нас это стратегически важно. Открытие миграционного центра, который у нас следующий на очереди, позволит нам более жестко контролировать миграционные потоки и рынок труда в интересах россиян», – обозначил глава региона.



Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов подчеркнул, что открытие нового здания Управления – долгожданное событие: работы велись несколько лет. Михаил Давыдов поблагодарил Министерство внутренних дел РФ и власти Пермского края за поддержку в реализации проекта.



В ближайшее время в новом здании завершится оборудование помещений для маломобильных групп населения. Все услуги людям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставляться на 1-м этаже, в старом здании они предоставлялись на 4-м и 5-м этажах.