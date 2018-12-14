Пермь: новости дня
19:22 | 17.12.2018
Первый замминистра МВД РФ открыл новое здание Управления по вопросам миграции в Прикамье
Теперь здесь, на ул. Островского, 60, жители региона будут получать 14 видов услуг, включая выдачу паспортов, регистрацию граждан и лиц без гражданства (пребывающих на территории России), выдачу документов на право проживания, оформление документов и разрешений на въезд в Российскую Федерацию и выезд за границу.
Александр Горовой поздравил работников краевого главка МВД с открытием нового удобного офиса, а также поблагодарил их за добросовестное и качественное исполнение служебных обязанностей: «Цифры, характеризующие миграционные потоки в Пермском крае, говорят о том, что правительство края профессионально владеет ситуацией и минимизирует давление на местный рынок труда. Безусловно, такие территории Министерство внутренних дел будет поддерживать».
Глава Прикамья отметил, что теперь в регионе есть современный, просторный офис Управления по вопросам миграции: здесь созданы все необходимые условия для посетителей и самих сотрудников. «Обеспечение безопасности жителей – это общая задача, люди не делят уровни власти на федеральный и региональный. Этот проект – наш общий, и направлен он на повышение комфорта граждан, – пояснил Максим Решетников. – Услуги по получению паспортов и регистрации востребованы гражданами, поэтому мы стараемся прикладывать максимум усилий, чтобы получение государственных услуг в регионе было комфортным», – отметил Максим Решетников.
Также губернатор подчеркнул, что во многом благодаря позиции Министерства внутренних дел и Александра Горового субъекты получили полномочия в сфере миграции, чтобы защищать региональные рынки труда. «Пермский край действительно активно пользуется этими полномочиями, чтобы рабочие места в первую очередь занимали россияне, потому что для нас это стратегически важно. Открытие миграционного центра, который у нас следующий на очереди, позволит нам более жестко контролировать миграционные потоки и рынок труда в интересах россиян», – обозначил глава региона.
Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов подчеркнул, что открытие нового здания Управления – долгожданное событие: работы велись несколько лет. Михаил Давыдов поблагодарил Министерство внутренних дел РФ и власти Пермского края за поддержку в реализации проекта.
В ближайшее время в новом здании завершится оборудование помещений для маломобильных групп населения. Все услуги людям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставляться на 1-м этаже, в старом здании они предоставлялись на 4-м и 5-м этажах.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:22 | 17.12.2018
Первый замминистра МВД РФ открыл новое здание Управления по вопросам миграции в Прикамье
18:55 | 17.12.2018
В Прикамье будет временно ограничено движение по федеральной трассе
18:22 | 17.12.2018
Свердловские санврачи заявили о наличии некачественного алкоголя на полках магазинов
18:05 | 17.12.2018
В Екатеринбурге наградили самых талантливых молодых поэтов со всего мира
17:59 | 17.12.2018
Зауральские коммунальщики тратят больше, чем зарабатывают
17:51 | 17.12.2018
Высокинский убрал приставку «и. о.» у начальников трех подразделений администрации
17:39 | 17.12.2018
«Парма» обыграла казанский «Уникс»
17:28 | 17.12.2018
МС-21 с пермскими двигателями будет готов к полету в 2019 году
17:24 | 17.12.2018
Определены финалисты городского спринта «Елки. Пермский период»
17:11 | 17.12.2018
Деятелям культуры Пермского края вручены государственные награды
16:50 | 17.12.2018
Евгений Куйвашев вошел в тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров
16:24 | 17.12.2018
Врио главы свердловской полиции посетил отдел по вопросам миграции в Екатеринбурге
16:22 | 17.12.2018
Екатеринбургский Teleclub попал в топ концертных мировых площадок
16:10 | 17.12.2018
Прокуратура Екатеринбурга заблокировала сайты, торгующие алкоголем
15:54 | 17.12.2018
450 тысяч зауральцев имеют статус «электронного гражданина»
15:35 | 17.12.2018
Назначен свердловский межрайонный природоохранный прокурор
14:57 | 17.12.2018
В Свердловской области на льготное подключение к цифровому вещанию выделят 140 млн рублей
14:37 | 17.12.2018
Следственные органы инициировали передачу в СКР дела о нападении на врача в Екатеринбурге
14:24 | 17.12.2018
В Перми продолжается упорядочение размещения рекламных конструкций
14:21 | 17.12.2018
Компания молодых курганцев заблудилась ночью в зимнем лесу. Спасатели искали их более 3 часов
14:01 | 17.12.2018
В Прикамье построят капиталоемкие дорожные объекты
13:55 | 17.12.2018
Более двух тысяч пермяков уже посетили катки проекта «Ледовый сезон»
13:53 | 17.12.2018
Хотел позлить бывшую жену. Зауралец «заминировал» магазин рядом с домом благоверной
13:16 | 17.12.2018
Объем отгруженной промышленной продукции в Прикамье вырос на 23 %
13:03 | 17.12.2018
Уралец лишился автомобиля из-за долгов по кредитам
13:03 | 17.12.2018
В Перми шумной «Пятерочке» отключили вентиляцию
12:57 | 17.12.2018
В Еткульском районе газифицировали ещё одно село
12:46 | 17.12.2018
Обжалован арест главы СвЖД, подозреваемого в получении взятки
12:33 | 17.12.2018
Федеральный эксперт рассказал жителям Прикамья о «фабриках мысли» и о компетенциях будущего
12:27 | 17.12.2018
Евгений Куйвашев подвел итоги 2018 года и поставил задачи перед главами муниципалитетов
12:22 | 17.12.2018
В Перми будет холодать
12:00 | 17.12.2018
В Екатеринбурге задержан мужчина, обокравший ветерана ВОВ. Полиция ищет других потерпевших
11:30 | 17.12.2018
СК начал проверку по факту попытки суицида 13-летней девочки в Кургане
11:21 | 17.12.2018
В первоуральской колонии открылось производство сосисок. Руководство хочет продавать их по всей России
11:05 | 17.12.2018
Вадим Шумков поручил учитывать обращения граждан при составлении планов по ремонту дорог
10:59 | 17.12.2018
В Свердловской области осужден лжедиректор сельхозпредприятия
10:40 | 17.12.2018
Трех жителей Ревды обвиняют в вымогательстве с применением насилия
10:20 | 17.12.2018
В Екатеринбурге на врача скорой помощи напал буйный пациент
09:57 | 17.12.2018
На Урале у должника арестовали четыре КамАЗа и земельный участок
09:37 | 17.12.2018
Свердловчанина, покусавшего участкового, отправили в колонию
09:15 | 17.12.2018
Жительницу ВИЗа судят за фиктивную регистрацию 39 мигрантов