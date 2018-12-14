В Прикамье будет временно ограничено движение по федеральной трассе

18:55 | 17.12.2018

На 5-м километре трассы А-153 Нытва – Кудымкар 18 декабря временно перекроют движение.



ФКУ Упрдор «Прикамье» сообщает, что 18 декабря 2018 года в рамках капитального ремонта федеральной автомобильной дороги А-153 Нытва - Кудымкар км 0+000 - км 10+000 в Нытвенском районе Пермского края будет проводиться монтаж рамной конструкции системы стационарного контроля.



В связи с этим движение транспорта на км 5+779 федеральной трассы А-153 Нытва - Кудымкар будет перекрыто с 13:30 до 14:30 по местному времени.



ФКУ Упрдор «Прикамье» просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и учитывать данную информацию при планировании маршрута.