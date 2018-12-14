«Парма» обыграла казанский «Уникс»

17:39 | 17.12.2018

Пермские баскетболисты выиграли у одного из лидеров Единой лиги ВТБ – казанского «Уникса» – со счетом 68:66.



Борьба была равной почти весь матч. Победным для «Пармы» стал дальний бросок Коди Джастиса.



Для казанского клуба это второе поражение в сезоне, а «Парма» этим матчем прервала серию из трех поражений и поднялась с 11-го на 10-е место в Единой лиге ВТБ.