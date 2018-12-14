МС-21 с пермскими двигателями будет готов к полету в 2019 году

17:28 | 17.12.2018

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и ПАО «Корпорация «Иркут» в настоящее время согласовывают совместные планы работ по интеграции пермского двигателя ПД-14 и перспективного узкофюзеляжного самолета МС-21.



Конструкторская, сертификационная и эксплуатационная документация будет утверждена к июню 2019 года, а заключение к первому вылету выдадут в июле 2019 года, уточняют в пресс-службе «ОДК-Пермские моторы».



Уже сейчас ОДК готовит систему послепродажного обслуживания для нового двигателя.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что «Пермские моторы» по-прежнему являются брендом региона и гордостью страны.



Напомним, в октябре новый российский высокотехнологичный и конкурентоспособный авиационный двигатель ПД-14, разработанный пермскими моторостроителями, получил Сертификат типа. Документ подписан руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александром Нерадько.



По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, получение Сертификата типа подтверждает готовность ПД-14 к реализации и эксплуатации. «Можно констатировать: успешно создан первый в современной России турбореактивный двигатель для гражданской авиации», — подчеркивал Денис Мантуров.