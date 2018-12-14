Определены финалисты городского спринта «Елки. Пермский период»

17:24 | 17.12.2018

15 декабря на лыжной базе «Прикамье» состоялись отборочные этапы лыжного спринта «Елки. Пермский период». 18 декабря на городской эспланаде будут определены победители, которые получат денежные призы.



Открыли городской спринт на лыжной базе «Прикамье» заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, депутат Пермской городской Думы Наталья Рослякова и председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин.



На старт в первый день соревнований, 15 декабря, вышли 542 участника. Среди них в пяти возрастных категориях среди мужчин и женщин, юношей и девушек были определены по шесть финалистов. Каждый финишировавший получил фирменную медаль, а также стал участником лотереи. Ее победители определились в каждой возрастной категории, они получили подарки от спонсоров.



18 декабря в 20:15 сразу после профессиональных спортсменов на трассу, которая уже обустроена на городской эспланаде в квартале у монумента «Героям фронта и тыла», выйдут 60 финалистов отборочных этапов, чтобы определить, кто же станет победителями и призерами зимних состязаний. В 21:40 запланирована эстафетная гонка, финальные состязания – в 22:40. В эстафете примут участие 12 команд из четырех человек каждая. Это команды пермских предприятий – «ЛУКОЙЛ», «Сибур-Химпром», «ПНППК», НПО «Искра», вузов – Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, а также спортивных сообществ.



По ходу завершения индивидуальных и командных состязаний будет проходить награждение победителей и призеров денежными призами и грамотами. Посмотреть на профессиональных спортсменов, поболеть за своих близких, коллег и друзей можно будет на городской эспланаде 18 декабря.



Напомним, с 12 по 16 декабря в Чусовом прошел второй этап Кубка России по лыжным гонкам среди профессиональных спортсменов, свое мастерство они покажут прямо в «сердце» города – на эспланаде 18 декабря с 16:00. Соревнования поддержаны президентом российской федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе.



Отметим, что городской спринт пройдет в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».