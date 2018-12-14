Пермь: новости дня
17:11 | 17.12.2018
Деятелям культуры Пермского края вручены государственные награды
«Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета, один из известных российских хореографов. Человек, много сделавший для развития пермского балета, развития театра и повышения имиджа Пермского края как третьей балетной сцены страны. Все работы, за которые вы беретесь, получают положительные отзывы у самых взыскательных ценителей искусства. И недавняя премьера балета «Баядерка» — еще одно тому доказательство. Я поздравляю вас с заслуженным званием и желаю новых творческих успехов!» — поздравил Алексея Мирошниченко с залуженной наградой Максим Решетников.
Алексей Мирошниченко подчеркнул, что это первая награда Пермскому театру оперы и балета за последние 17 лет.
Вручая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Виктору Ильеву, губернатор отметил, что профессор воспитал не одну достойную смену артистов, при этом сам добился успеха как талантливый режиссер-постановщик. На сценах пермских театров Виктор Афанасьевич поставил около 30 спектаклей.
© «Вечерние Ведомости»
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