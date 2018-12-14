В Перми открылся памятник российскому государственному деятелю Петру Латышеву

17:08 | 17.12.2018

17 декабря в Перми состоялось торжественное открытие памятника (бюста) российскому государственному деятелю, в разные годы занимавшему должности начальника УВД Перми, заместителя министра внутренних дел Российской Федерации, полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, генерал-полковнику милиции в отставке Петру Латышеву.



Первый заместитель министра МВД РФ Александр Горовой поблагодарил инициаторов и подчеркнул, что послужной список Петра Латышева говорит о его государственности. «Он координировал политику государства на территории многих субъектов Российской Федерации. Петр Михайлович системно подходил к организации деятельности милиции. Именно Латышев стоял у истоков формирования оперативных учетов и поискового отдела уголовного розыска», — сказал Александр Горовой.



Губернатор отметил, что пермяки чтят память земляков, которые своим служением отчизне внесли весомый вклад в создание государства, в котором мы живем. «Петр Михайлович работал, когда одной страны уже не было, а другая страна еще рождалась. Органы милиции удержали страну от распада, предотвратили социальные волнения. Петр Михайлович был настоящим лидером, и показательно, что инициаторами установки памятника стали именно ветераны милиции в знак уважения его заслуг», — отметил Максим Решетников.



Председатель совета ветеранов ОВД и ВВ Пермского края Сергей Вагин рассказал о службе Петра Федоровича. «Образованность и качества руководителя сыграли весомую роль в организации правопорядка в регионе. Мы должны помнить заслуги наших земляков», — сказал Сергей Вагин и поблагодарил МВД РФ, краевые и городские власти, а также ветеранские организации за помощь в создании памятника.



С ответным словом к собравшимся обратилась сестра Петра Латышева Евгения Попова. «Петр Михайлович был неординарным человеком, но все его запомнили порядочным, справедливым и человечным. Мы, родные и близкие, любим и гордимся им», — подчеркнула Евгения Попова.



Участие в церемонии также приняли начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов, глава Перми Дмитрий Самойлов, а также представители советов ветеранов.