В Перми продолжается упорядочение размещения рекламных конструкций

14:24 | 17.12.2018

Администрация Перми заканчивает разработку проектов правовых актов, предусматривающих утверждение положения об аукционе и типовую форму договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.



Так, опубликование извещения о проведении аукционов на право размещения рекламной конструкции в электронной форме в отношении 177 свободных мест планируется в конце декабря. Извещение по ранее занятым местам – в январе следующего года.



Сейчас администрация Перми формирует лоты по принципу один лот – одна рекламная конструкция. Планируется, что единым лотом будут выставлены на аукцион 35 лайтбоксов в остановочных комплексах.



Преимущества такого формирования лотов объясняются повышением эффективности контроля за исполнением условий договора, снижением риска отказа победителем аукциона от заключения договора в связи с невостребованностью места размещения в схеме, а также достижением максимальной цены, предложенной в результате аукциона по каждой рекламной конструкции. Ожидается, что в бюджет города в результате заключенных договоров поступит около 95 млн рублей.



Помимо этого, планируется внесение ряда изменений в правовые акты города Перми для сокращения сроков демонтажа. Также будет продолжена работа по привлечению владельцев незаконных рекламных конструкций к административной ответственности.