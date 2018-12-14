В Прикамье построят капиталоемкие дорожные объекты

14:01 | 17.12.2018

В 2019-2021 годах в перечень объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» войдут капиталоемкие дорожные объекты.



В перечень капиталоемких в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019-2021 гг. в Пермской агломерации включены три дороги. На сегодняшний день двух из этих дорог не существует. Необходимость их строительства обусловлена активным жилищным строительством в пригороде Перми, на территории Пермского района, возросшими транспортными потоками. По той же причине еще один капиталоемкий объект войдет в реконструкцию.



Так, в 2019 году начнется реконструкция автомобильной дороги местного значения Гамово – Заречная протяженностью около 2 км. В настоящее время это дорога переходного типа покрытия – после реконструкции дорожное полотно будет из асфальтобетона, будет заменено основание дороги, уложено два слоя асфальта



В 2020 году начнется строительство автомобильной дороги местного значения Горный – Костарята протяженностью 2 км 700 м, а в 2021 году – автомобильной дороги местного значения Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы протяженностью 0,7 км.



Всего в 2019 году в рамках нацпроекта будет отремонтировано 50 муниципальных объектов. В общей сложности будет отремонтировано и реконструировано 62,71 км муниципальных дорог и улиц, в том числе в Перми 23,6 км, в Пермском районе – 23,5 км, в Добрянском районе – 4,5 км, в Краснокамском районе – 11,1 км.