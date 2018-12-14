Более двух тысяч пермяков уже посетили катки проекта «Ледовый сезон»

13:55 | 17.12.2018

По вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00 ждут посетителей семь муниципальных катков.



14 декабря на семи муниципальных катках состоялось единое открытие «Ледового сезона» – «Гайва», «Прикамье», «Юность», «Фаворит», «Спутник», «Победа», «Молния». Например, на стадионе «Молния» состоялась открытая хоккейная тренировка, на «Победе» работали аниматоры, «Спутник» и «Орленок» порадовали зрителей показательными выступлениями профессиональных фигуристок.



За первые два дня работы проекта катки уже посетили более двух тысяч человек. Бесплатные катания ждут всех желающих по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00. В этом году катки могут бесплатно посещать в любой день со своим инвентарем дети до 7 лет с одним сопровождающим взрослым. Исключение – время работ по подготовке льда или учебно-тренировочных процессов.