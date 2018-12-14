В Перми шумной «Пятерочке» отключили вентиляцию

13:03 | 17.12.2018

Судебные приставы на 60 суток приостановили работу шумного оборудования в одном из магазинов крупной сети.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району на исполнение поступил документ в отношении ООО «Агроторг». ООО ведет розничную торговлю продуктами в магазине «Пятерочка» по ул. Гайдара, 13а.



Краевой Роспотребнадзор провел внеплановую проверку по обращению жителя дома по соседству с супермаркетом. Заявитель пожаловался на постоянный шум, источником которого выступал магазин. Обследование показало, что при включенном в «Пятерочке» технологическом оборудовании значительно превышаются установленные СанПиН гигиенические нормативы уровня звука. Это нарушение ухудшает условия проживания граждан и создает угрозу их здоровью, поэтому суд признал ООО «Агроторг» виновным в административном правонарушении. В качестве наказания назначено приостановление деятельности технологического оборудования на 60 суток.



Судебные приставы сразу отправились в магазин и опечатали систему вытяжной вентиляции и наружные блоки выносного холода.