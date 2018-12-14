Федеральный эксперт рассказал жителям Прикамья о «фабриках мысли» и о компетенциях будущего

12:33 | 17.12.2018

В Пермском крае продолжаются публичные лекции федеральных экспертов. В этот раз перед жителями Прикамья выступил Алексей Ситников со своей лекцией «Фабрики мысли».



Как отметил сам бизнес-тренер, лекция была направлена на знакомство с новыми технологиями поиска идей и ресурсов, формирование политической стратегии развития регионов и ключевые особенности жизни успешного человека в современном мире.



Как отметила организатор проекта по проведению публичных лекций в Прикамье, победитель конкурса «Лидеры России» Анна Козицына, проведение образовательных мероприятий от федеральных экспертов позволяет действующим руководителям взглянуть на рабочие процессы под новым ракурсом, найти новые идеи и способы их воплощения в жизнь. Для молодежи это прежде всего отличная возможность повысить свои личностные и управленческие компетенции, перенять лучшие практики у профессионалов.



Слушателями стали участники конкурсов «Молодежный резерв Прикамья» и «Лидеры России», руководители подразделений органов власти, представители региональных предприятий, вузов, бизнесмены, студенты и представители активной молодежи. По словам Владислава Старостина, одного из победителей конкурса «Молодежный резерв Прикамья», лекция была интересной и разносторонней. «Алексей Петрович затронул и технические инновации, и общеполитические новшества, и диеты, и основы счастливой жизни, — поделился впечатлениями пермяк. – Он посвятил нас в принципы и основы таких образований, как «Фабрика мысли». Раскрыл для нас принципы разработки стратегий на основе анализа элит различных территорий и оценки их ресурсов».



Как отмечают организаторы, цикл публичных лекций будет продолжен и в следующем году.



Алексей Ситников – доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор, политтехнолог, бизнес-тренер, ведущий специалист в области VIP-коучинга с опытом работы более чем в 50 странах мира, лауреат Всемирной премии «The World Young Business Achiever», национальных премий «Персона года», «Серебряный лучник», «Выбор», «Медиа-менеджер», автор и соавтор 14 монографий, в том числе 2 национальных учебников.