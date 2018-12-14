В Перми будет холодать

12:22 | 17.12.2018

Сейчас в столице Прикамья -4 градуса, пасмурно. Сегодня, 17 декабря, днем в Перми ожидается около -3 °C, ночью до -9 °C. Всю рабочую неделю будет постепенно холодать, и к выходным станет по-настоящему морозно.



Завтра столбик термометра покажет -7 °C, ночью -12 °C. В среду, 19 декабря, днем столбик термометра покажет -10 °C, ночью – около -14 °C. В четверг днем будет -12 °C, ночью -16 °C. В пятницу днем температура не поднимется выше -14 °C, а ночью будет -18 °C. В субботу, по предварительным прогнозам, -18 °C будет днем, а в воскресенье похолодает еще.