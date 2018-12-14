Пермь: новости дня
15:01 | 16.12.2018
В Перми состоится кубок города по лыжным гонкам среди инвалидов
Участниками станут лица с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов с нарушением слуха, зрения, поражением опорно-двигательного аппарата.
20 декабря в 09:00 откроется лыжная база, а с 9:40 стартует регистрация участников и выдача номеров. Открытие соревнований состоится в 10:40, в 11:00 будет дан старт на 1 км для участников с нарушением интеллекта и с нарушением слуха. В 11:30 начнется гонка на 1 км для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и лиц с нарушением зрения. В 12:00 - старт эстафеты 3х1 км для команд участников с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, интеллекта, слуха. В 13:00 начнется награждение победителей и призеров.
Для участия в кубке нужно до 17 декабря подать предварительные заявки по телефону 262-82-31 или факсу 262-80-30, либо по электронному адресу filippova-oy@cas59.ru, либо пройти электронную регистрацию в официальной группе ВКонтакте «Спортивно-адаптивная школа Паралимпийского резерва» (vk.com/public129344865). Телефон для консультаций: 8-982-446-78-72.
© «Вечерние Ведомости»
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