Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

14:58 | 16.12.2018

В день приема граждан более 640 жителей Прикамья обратились с личными вопросами к властям

В общероссийский день приема граждан краевые и муниципальные власти приняли жителей региона по их личным вопросам. Больше всего обращений жители адресовали министерству социального развития Прикамья.

12 декабря, в День Конституции России, Пермский край присоединился к общероссийскому дню приема граждан. Представители краевых и муниципальных властей принимали жителей региона в режиме живой очереди с 12.00 до 20.00. За целый день министерства, органы местного самоуправления, агентства приняли 641 человека. Из них почти 40 обратились в региональный минсоцразвития.

Как пояснила начальник отдела по работе с обращениями граждан департамента документационного обеспечения аппарата правительства Пермского края Лилия Гаврилова, после консультации специалиста жителей направляли в ведомство, где им смогут оказать необходимую помощь.

И.о. министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев отметил, что в работе по приему граждан приняли участие и специалисты «на местах», и руководители медучреждений и ведомств. «Население обращается, потому что не может решить свои вопросы в территориях, соответственно, мы подключаем руководителей лечебных учреждений на местах, – подчеркнул Шамиль Биктаев. – Конечно, часть обращающихся приходит только за разъяснением».

Отметим, всего в министерства Пермского края с личными вопросами обратилось 100 человек, с вопросами к заместителям председателя правительства 12 декабря пришли около 40 человек.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:40 | 16.12.2018
В Екатеринбурге «король шаурмы» ушел от ответственности, обхитрив суд и прокуратуру

15:02 | 16.12.2018
Жителей Прикамья будут судить за убийство пенсионерки и разбой

15:01 | 16.12.2018
В Перми состоится кубок города по лыжным гонкам среди инвалидов

14:58 | 16.12.2018
В день приема граждан более 640 жителей Прикамья обратились с личными вопросами к властям

14:12 | 16.12.2018
В Екатеринбурге снимут фильм о людях с инвалидностью

10:54 | 16.12.2018
В Екатеринбурге муниципальное помещение отдали под казино и подпольный кальян-бар

10:42 | 16.12.2018
В Свердловской области четверых мужчин отправили в колонию за бандитский «наезд» на местного жителя

00:46 | 16.12.2018
На Кыштымском медеплавильном заводе заработала новая система газоочистки

15.12.2018

21:08 | 15.12.2018
Вылетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево: страшная авария в Свердловской области унесла жизнь 27-летнего мужчины

20:34 | 15.12.2018
Министр промышленности Свердловской области: санкции подтолкнули уральскую промышленность к росту

19:53 | 15.12.2018
В Свердловской области появился единый телефон доверия о коррупции в сфере ЖКХ

19:16 | 15.12.2018
Нашлись родственники потерявшегося в Екатеринбурге мужчины, который 2,5 месяца пролежал в больнице и не знал, как его зовут

17:44 | 15.12.2018
Уже этой ночью в Екатеринбурге стартует запись в первые классы: первыми пойдут дети силовиков

16:10 | 15.12.2018
В скором времени жители Свердловской области получат 25 новых сервисов на Едином портале государственных услуг

14:25 | 15.12.2018
Специалисты по недвижимости прогнозируют: цены на новостройки в Екатеринбурге резко взлетят

13:02 | 15.12.2018
В Екатеринбурге выявили первые случаи заболеваемости птичьим гриппом

12:00 | 15.12.2018
Пролежал три часа: в Екатеринбурге на ВИЗе обнаружили труп мужчины

11:50 | 15.12.2018
В Екатеринбурге на Эльмаше снесут послевоенные дома

11:50 | 15.12.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 декабря 2018 года

11:43 | 15.12.2018
Ранним утром в Екатеринбурге сгорел автомобиль «ГАЗель»

14.12.2018

21:52 | 14.12.2018
В Екатеринбурге пройдет новогодняя благотворительная ярмарка

19:26 | 14.12.2018
Популярную торговую сеть на Урале оштрафовали на один миллион рублей

19:08 | 14.12.2018
34 тонны помидоров привезли в Екатеринбург из Азербайджана

18:38 | 14.12.2018
Одобрено перераспределение расходов бюджета Перми на 2018–2020 годы

18:26 | 14.12.2018
Объем экспорта Пермского края увеличился на 9 %

18:10 | 14.12.2018
Пермские школьники предложили создать «десант золотых резервистов»

17:48 | 14.12.2018
В Свердловской области открыли новое пожарное депо

17:13 | 14.12.2018
В Перми строится каток у «МиГа на взлете»

17:08 | 14.12.2018
Экспертный совет при Шарташском лесопарке сформируют до февраля

16:57 | 14.12.2018
Зауральский арматурный кластер объединится с аналогичными секторами из соседних регионов

16:50 | 14.12.2018
В Кургане 13-летняя девочка пыталась спрыгнуть с крыши заброшенного здания

16:41 | 14.12.2018
На Уралмаше «ГАЗель» сбила 10-летнюю девочку

16:37 | 14.12.2018
В Курганской области утвержден прожиточный минимум за III квартал 2018 года

16:16 | 14.12.2018
Екатеринбуржца, выбросившего с балкона соседскую собаку, накажут обязательными работами

15:45 | 14.12.2018
Суд вынес приговор бывшему начальнику ОВД Полевского

15:42 | 14.12.2018
Предприниматель из Екатеринбурга обманул поставщиков на 11 млн рублей

15:24 | 14.12.2018
Суд вынес приговор курганцу, который забил до смерти жену и ее 5-летнего сына

15:21 | 14.12.2018
В Екатеринбурге предприятие незаконно поставило на учет почти 800 мигрантов

14:54 | 14.12.2018
На Среднем Урале синоптики продлили предупреждение о смоге

14:37 | 14.12.2018
В уральскую колонию пытались передать телефоны в консервных банках

14:29 | 14.12.2018
Директор департамента Минэкономразвития РФ: «Пермский край – лидер в цифровизации»

14:22 | 14.12.2018
Екатеринбуржцев просят оценить качество ремонта дорог в 2018 году

14:12 | 14.12.2018
В Зауралье LADA Granta на полной скорости влетела в грузовой тягач Mercedes-Benz

13:51 | 14.12.2018
В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в покушении на убийство женщины

13:48 | 14.12.2018
Житель Прикамья отправился в колонию за неуплату алиментов

13:09 | 14.12.2018
Утвержден график работы пермских ЗАГСов в каникулы

12:52 | 14.12.2018
В Нижнем Тагиле жителям вернули горячую воду только после вмешательства прокуратуры

12:26 | 14.12.2018
Данила Трубинов назначен советником губернатора Свердловской области

12:09 | 14.12.2018
Пермская прокуратура проведет горячую линию по противодействию коррупции

12:07 | 14.12.2018
В Свердловской области, как и по всей России, дан старт Году театра





Мы в соцсетях





Архив
«    Декабрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 