В день приема граждан более 640 жителей Прикамья обратились с личными вопросами к властям

14:58 | 16.12.2018

В общероссийский день приема граждан краевые и муниципальные власти приняли жителей региона по их личным вопросам. Больше всего обращений жители адресовали министерству социального развития Прикамья.



12 декабря, в День Конституции России, Пермский край присоединился к общероссийскому дню приема граждан. Представители краевых и муниципальных властей принимали жителей региона в режиме живой очереди с 12.00 до 20.00. За целый день министерства, органы местного самоуправления, агентства приняли 641 человека. Из них почти 40 обратились в региональный минсоцразвития.



Как пояснила начальник отдела по работе с обращениями граждан департамента документационного обеспечения аппарата правительства Пермского края Лилия Гаврилова, после консультации специалиста жителей направляли в ведомство, где им смогут оказать необходимую помощь.



И.о. министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев отметил, что в работе по приему граждан приняли участие и специалисты «на местах», и руководители медучреждений и ведомств. «Население обращается, потому что не может решить свои вопросы в территориях, соответственно, мы подключаем руководителей лечебных учреждений на местах, – подчеркнул Шамиль Биктаев. – Конечно, часть обращающихся приходит только за разъяснением».



Отметим, всего в министерства Пермского края с личными вопросами обратилось 100 человек, с вопросами к заместителям председателя правительства 12 декабря пришли около 40 человек.