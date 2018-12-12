Одобрено перераспределение расходов бюджета Перми на 2018–2020 годы

18:38 | 14.12.2018

Проект представлен заместителем главы администрации Перми Верой Титяпкиной на комитете по бюджету и налогам гордумы.



В текущем году перераспределяются расходы бюджета в объеме 65 млн рублей. Дополнительно выделяется 7 млн рублей на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 25,5 млн рублей будут направлены на повышение заработной платы работникам культуры и образования в целях реализации указа президента РФ, 30,8 млн рублей – на возмещение затрат по перевозке пассажиров автомобильным и электрическим транспортом.



Кроме того, в целях эффективного использования средств бюджета предлагается перераспределить расходы между 2018 и 2019 годами. Так, на приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу улица Транспортная, 7, предлагается направить средства в сумме 165 млн рублей.



Объем доходов и расходов бюджета города на 2018–2020 годы не изменится.



Комитет по бюджету и налогам поддержал проект и рекомендовал коллегам на пленарном заседании принять решение о внесении изменений в бюджет города на 2018–2020 годы.