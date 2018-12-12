Пермь: новости дня
18:26 | 14.12.2018
Объем экспорта Пермского края увеличился на 9 %
Полпред Игорь Комаров отметил, что в последнее время наблюдается положительная тенденция постепенного уменьшения доли топливно-энергетических товаров в структуре экспорта регионов округа. С 2015 года она снизилась с 57 до 50 %.
«Однако 50 % — это все еще достаточно высокий показатель для округа, в котором сосредоточен целый ряд развитых промышленных центров в сфере автомобилестроения, нефтехимии, авиастроения, судостроения, производства аэрокосмической отрасли и в других отраслях. В этой связи регионам при поддержке Минпромторга России необходимо продолжать проведение активной работы с предприятиями по созданию высокотехнологичных производств, выпускающих конкурентоспособную и востребованную на международных рынках продукцию», — заметил Игорь Комаров.
Говоря о результатах 2018 года, полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил, что в Приволжском федеральном округе динамика роста экспорта за девять месяцев положительная: она составила около 117 % (30,7 млрд долл. США).
«Регионы округа обладают значительным промышленным потенциалом, поэтому могут и должны внести значительный вклад в решение общефедеральной задачи увеличения объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров», — подчеркнул полпред.
Объем экспорта Пермского края, по результатам данных за январь — сентябрь 2018 года, по сравнению с прошлым годом увеличился на 9 % (более 300 млн долл.). Филиал Экспортного центра в Пермском крае оказывает консультативную поддержку предприятиям, ведущим экспорт или намеренным выйти на зарубежные рынки. В 2018 году предприятия Пермского края получили 97 услуг Российского экспортного центра, в их числе гарантия возврата НДС, страхование дебиторской задолженности, финансирование текущих расходов по экспортным поставкам, помощь в поиске партнеров. Четыре предприятия региона также получили сертификат Made In Russia, подтверждающий качество произведенной продукции, ориентированной на экспортные поставки.
Общий объем полученных за 9 месяцев 2018 года субсидий составил 92,9 млн руб., общий объем продукции, экспортированной при государственной поддержке, составляет более 1,2 млрд руб. В 2018 году предприятия региона продолжили получать поддержку транспортировки продукции, поставляемой на зарубежные рынки.
© «Вечерние Ведомости»
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